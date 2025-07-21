Адвокат сообщил о запрете работы производителя антисептика «Мирамистин»

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Работу производителя антисептиков «Мирамистин» и «Окомистин» заблокировали на всей территории России из-за наложенных судом ограничений. Об этом со ссылкой на адвоката собственников компании «Инфамед» Рубена Маркарьяна сообщает ТАСС.

Как уточнил Маркарьян, решение суда охватило все регионы России, где работает ООО «Инфамед», под ограничения попали 164 медицинских представителя компании. По словам адвоката, судебное разбирательство связано с Павлом Хейфицом и его супругой, которые убедили владельца «Инфамеда» заключить мнимую сделку по передаче в свою пользу 50% долей компании по номинальной цене 7,5 млн руб. против реальной — более 1 млрд руб.

«На действия Хейфиц владельцами «Мирамистина» подано заявление о мошенничестве в ГУЭБиПК, рассматривается ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД по Москве», — рассказал Маркарьян.

ООО «Инфамед» — российская компания, осуществляющая производственную деятельность и оптовую реализацию оригинальных лекарственных препаратов «Мирамистин» и «Окомистин». Как говорится на сайте предприятия, компания является эксклюзивным производителем препаратов. «Инфамед» осуществляет полный цикл: от синтеза активной фармацевтической субстанции до выпуска готового продукта. Адвокат отметил, что сейчас производитель активно участвует в импортозамещении, в том числе по контрактам с Минобороны.