Производитель возобновил поставки дефицитного препарата от эпилепсии

После увеличения зарегистрированной цены израильский производитель возобновил поставки препарата «Финлепсин ретард», на отсутствие которого жаловались пациенты. При этом в аптеках доступны аналоги лекарства, напомнил Минздрав

Фармацевтическое производство Teva, Иерусалим, Израиль (Фото: Uriel Sinai / Getty Images)

Израильская компания Teva возобновила поставки препарата «Финлепсин ретард» (действующее вещество — карбамазепин) в дозировке 200 мг в Россию. В 2025 году компания планирует завезти более 1 млн упаковок, сообщили РБК в пресс-службе.

Ранее телеграм-канал «Осторожно новости» сообщал, что родители детей-инвалидов жалуются на отсутствие этого лекарства.

В компании объяснили, что приостанавливали поставки из-за действия зарегистрированной цены, которая не позволяла покрыть производственные и логистические издержки.

«Возобновление поставок стало возможным благодаря механизму перерегистрации предельной отпускной цены, определенному постановлением правительства № 1771 от 31.10.2020», — говорится в сообщении компании Teva. Этот документ предусматривает, что цена на лекарство может быть повышена, если препарат находится в дефиците, или есть риск его возникновения.

Прежде чем перерегистрировать цену, ее должна согласовать Федеральная антимонопольная служба. Согласно решению ФАС, стоимость препарата «Финлепсин ретард» дозировкой 200 мг была увеличена со 190,50 руб. (такая цена действовала с июля 2023 года) до 322,57 руб. В решении поясняется, что Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения выявила риски возникновения дефектуры (отсутствия) карбамазепина пролонгированного действия в дозировке 200 мг в связи с ценообразованием на препараты.

Служба также согласовала новые цены в рамках дефектуры на карбамазепин производства российской компании «Атолл».

По данным RNC Pharma, компания Teva в 2024 году снизила натуральные поставки «Финлепсина» на 85% по сравнению с 2023 годом. Так, в 2024 году на рынок поставили 270 тыс. упак., из которых 245 тыс. — это формы пролонгированного действия. В 2023 году поставили 1,8 млн упаковок, пролонгированных из них было меньше половины — 738 упаковок. Причем в 2023 году объем поставок суммарно тоже снизился на 20%, по сравнению с предыдущим.

Но в 2024 году объемы снижались и у других производителей. Общий натуральный объем карбамазепина от разных производителей, которые получил рынок, составил около 5 млн. упаковок, что на 28% меньше, чем в 2023 году, когда было почти 7 млн упаковок.

Если говорить о пролонгированных формах препарата, то в 2024 году поставили 948 тыс. упаковок, что на 48% меньше показателей 2023 года. «Нельзя сказать, что на рынке прямо глубокий кризис с препаратом, но дефектура очевидна», — говорит директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов.

Карбамазепин входит в список жизненно важных препаратов (ЖНВЛП). Он применяется в терапии эпилепсии, а также при психических расстройствах и синдроме алкогольной абстиненции. Оригинальный препарат выпускает компания Novartis под брендом «Тегретол». «Финлепсин» и «Финлепсин ретард», который производит Teva, является аналогом препарата. Карбамазепин выпускают в двух формах: обычной и пролонгированной — когда действующее вещество выделяется в организм микродозами на протяжении длительного времени. Слово «ретард» в названии препарата означает пролонгированное действие. Согласно Государственному реестру лекарственных средств, в России зарегистрированы аналоги карбамазепина более 10 производителей, как российских, так и индийских.

Нельзя говорить о полном дефиците препарата карбамазепин, но «Финлепсин ретард», который производит Teva — наиболее качественный и предпочтительный для пациентов аналог, сказала РБК врач-психиатр Елизавета Жесткова. По ее словам, пациент лучше переносят этот аналог и испытывают меньше побочных эффектов. При этом в случае его отсутствия, пациенты могут приобрести и препараты других производителей, отметила врач.

В аптеках доступен оригинальный пролонгированный препарат «Тегретол ЦР» от компании Novartis. Согласно онлайн-агрегатору «Мегаптека», в Москве он в разных дозировках доступен в около 300 аптеках, а его стоимость не превышает 300 руб.

По данным информационно-аналитической системы правительства, в целом по России есть возможность обеспечивать пациентов препаратами на основе карбамазепина около восьми месяцев, обеспечивать медицинские организации — около шести месяцев, а аптеки — около двух месяцев, сообщили РБК в Министерстве здравоохранения. «Таким образом «Аналитическая витрина» не подтверждает наличие дефицита», — указали в пресс-службе. В то же время в министерстве напомнили, что если препарат с конкретным торговым наименованием отсутствует в конкретной аптеке, всегда есть возможность обратиться в другую аптеку или посмотреть наличие препарата на сайтах-агрегаторах или в приложении«Честный знак».