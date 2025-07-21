ФАС сообщила о мерах из-за цен на воду в московских аэропортах
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила обращения о необоснованном завышении цен на продовольственные товары, в том числе питьевую воду, в зонах вылета аэропортов.
Ведомство назвало такую практику недопустимой и поручило управлениям в Москве и Подмосковье «усилить контроль в связи с информацией о резком росте цен на эту продукцию в аэропортах столицы».
В пресс-службе ФАС отметили, что продолжают следить за ситуацией в 28 регионах, в аэропортах которых пассажиропоток превышает 1 млн человек в год. В частности, служба поручила территориальным органам проанализировать ценообразование занимающих доминирующее положение на этих рынках организаций в аэровокзальных комплексах.
В ноябре 2024 года московское управление ФАС начало проверку по обращению о высоких ценах на воду в торговых точках на территории аэропорта Внуково. В феврале по итогам проверки управление возбудило два антимонопольных дела в отношении оператора магазинов беспошлинной и пошлинной торговли ООО «Регстаэр-М».
На фоне атак беспилотников московские аэропорты с 19 июля по утро 21 июля приостанавливали работу 23 раза, подсчитал РБК на основе данных Росавиации. Дольше всего ограничения действовали именно во Внуково: воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты почти 21 час. Генеральная прокуратура России заявила, что держит на контроле ситуацию с задержками и отменами рейсов. Также прокуроры анализируют соблюдение законодательства в части цен на воду и товары первой необходимости на территории аэропортов в текущих условиях.
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