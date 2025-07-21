Прокуратура раскрыла суть обвинения против «похищенного» блогера Щепихина

Блогера и бизнес-коуча обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждении ненависти либо вражды

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Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу против блогера и бизнес-коуча Арега Щепихина о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в Сети (ч. 2 ст. 280 УК) и возбуждении ненависти либо вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК). Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Ему также вменяется ч. 1 ст. 148 УК (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Поводом для дела стала видеозапись интервью Щепихина на Краснопресненской набережной, где он «умышленно оскорбил объекты религиозного поклонения мусульман, оскорбив таким образом религиозные чувства верующих, а также высказал дискриминационное требование лицам определенной национальности и вероисповедания покинуть территорию Российской Федерации». Запись он опубликовал в соцсети 2 июня.

В другом интервью, записанном рядом с башней «Империя» на Пресненской набережной и опубликованном 3 июня, блогер «призывал к совершению враждебных и насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности, языка и происхождения».

На еще одном видео Щепихин «призывал интернет-аудиторию к действиям по убеждению власти в необходимости враждебного и дискриминационного отношения к определенной группе лиц, выделенной по национальному и религиозному признакам, в том числе к совершению враждебных и насильственных действий». Оно было снято на Ярославском вокзале тоже 3 июня.

Блогер арестован. В суде он заявил, что «извиняется перед всеми гражданами России и особенно — перед жителями Кавказа».

Вечером 3 июня на Ярославском вокзале неизвестные схватили Щепихина и затолкали в багажник черного Mercedes с мигалкой и номерами АМР, после чего увезли в неизвестном направлении. Позже его отпустили.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев объяснил действия силовиков «задержанием» из-за призывов блогера к этническим чисткам и нацизму. По словам Дудаева, они, «по сути, спасли ему жизнь» от гнева мусульман и верующих.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев считает, что силовики действовали в рамках закона. Омбудсмен назвал Щепихина «предателем государства» и призвал завести на него дело за разжигание межнациональной розни и оскорбление чувств верующих. ТАСС и «РИА Новости» сообщали о возбуждении дела о похищении человека и превышении полномочий (ст. 126 и 285 УК).