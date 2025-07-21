 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Прокуратура раскрыла суть обвинения против «похищенного» блогера Щепихина

Прокуратура утвердила обвинения против «похищенного» блогера Арега Щепихина
Блогера и бизнес-коуча обвиняют в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждении ненависти либо вражды

Прокуратура раскрыла суть обвинения против «похищенного» блогера Щепихина
Video

Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по делу против блогера и бизнес-коуча Арега Щепихина о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в Сети (ч. 2 ст. 280 УК) и возбуждении ненависти либо вражды (п. «а» ч. 2 ст. 282 УК). Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Ему также вменяется ч. 1 ст. 148 УК (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих).

Поводом для дела стала видеозапись интервью Щепихина на Краснопресненской набережной, где он «умышленно оскорбил объекты религиозного поклонения мусульман, оскорбив таким образом религиозные чувства верующих, а также высказал дискриминационное требование лицам определенной национальности и вероисповедания покинуть территорию Российской Федерации». Запись он опубликовал в соцсети 2 июня.

Завершилось расследование дела против похищенного блогера Щепихина
Политика
Арег Щепихин

В другом интервью, записанном рядом с башней «Империя» на Пресненской набережной и опубликованном 3 июня, блогер «призывал к совершению враждебных и насильственных действий в отношении группы лиц, выделенной по признакам национальности, языка и происхождения».

На еще одном видео Щепихин «призывал интернет-аудиторию к действиям по убеждению власти в необходимости враждебного и дискриминационного отношения к определенной группе лиц, выделенной по национальному и религиозному признакам, в том числе к совершению враждебных и насильственных действий». Оно было снято на Ярославском вокзале тоже 3 июня.

Блогер арестован. В суде он заявил, что «извиняется перед всеми гражданами России и особенно — перед жителями Кавказа».

Вечером 3 июня на Ярославском вокзале неизвестные схватили Щепихина и затолкали в багажник черного Mercedes с мигалкой и номерами АМР, после чего увезли в неизвестном направлении. Позже его отпустили.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев объяснил действия силовиков «задержанием» из-за призывов блогера к этническим чисткам и нацизму. По словам Дудаева, они, «по сути, спасли ему жизнь» от гнева мусульман и верующих.

Уполномоченный по правам человека в Чечне Мансур Солтаев считает, что силовики действовали в рамках закона. Омбудсмен назвал Щепихина «предателем государства» и призвал завести на него дело за разжигание межнациональной розни и оскорбление чувств верующих. ТАСС и «РИА Новости» сообщали о возбуждении дела о похищении человека и превышении полномочий (ст. 126 и 285 УК).

Читайте РБК в Telegram.

Главное для большого бизнеса
СберПро АПК

Как будет меняться мясная индустрия в России: экспорт, переработка, нишевые продукты

СберПро Интересное

Перспективы делового туризма в 2025 году

СберПро Главная

Ворота в Персидский залив. Какие возможности для бизнеса открывает сотрудничество
с Катаром

СберПро Интересное

9 популярных промптов для нейросети: шаблоны для руководителей

СберПро Интересное

Дайджест глобальных цифровых трендов. Агророботы, наноудобрения и редкоземельные металлы

СберПро Недвижимость

ERP для строительных подрядчиков. Как компании автоматизируют процессы и повышают свою эффективность

СберПро Интересное

Финансы в цифре: зачем топ-менеджеру AI и блокчейн

СберПро Госсектор

Инвестиции в качество жизни. Почему растёт популярность государственно-частного партнёрства

СберПро Недвижимость

AI-cчётчики и роботы-диспетчеры. Как движется цифровая трансформация ЖКХ

СберПро Главная

Переход на отечественное ПО: результаты и вызовы

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Елена Чернышова
прокуратура Москвы Арег Щепихин уголовное дело
Материалы по теме
В Москве «похищение» девушки объяснили отправкой в рехаб на лечение
Общество
Похищенного блогера Щепихина внесли в перечень террористов
Политика
«Похищенного» блогера Арега Щепихина отправили в СИЗО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 июля
EUR ЦБ: 91,08 (+0,11) Инвестиции, 18 июл, 20:20 Курс доллара на 19 июля
USD ЦБ: 78,31 (+0,13) Инвестиции, 18 июл, 20:20
Архитектура 30-х годов: от библиотеки Ленина до театра Советской армии Недвижимость, 19:02
Умерла актриса Татьяна Егорова Общество, 19:02
Как правильно составить договор купли-продажи гаража Недвижимость, 18:54
Адвокат сообщил о запрете работы производителя антисептика «Мирамистин» Общество, 18:54
Петр Фрадков рассказал о результатах финансовой интеграции новых регионов Пресс-релиз, 18:50
В Подмосковье в Ивантеевке загорелся частный дом после падения БПЛА Политика, 18:45
Процесс по делу о теракте в «Крокусе» в Мосгорсуде начнется 4 августа Политика, 18:43
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
В Белгородской области адвокат похищал квартиры умерших Политика, 18:38
В «Зените» попросят разъяснений из-за отмены гола в матче РПЛ Спорт, 18:38
ПСБ наградил бизнесменов Донбасса и Новороссии на конкурсе «Знай наших» Пресс-релиз, 18:35
СК объяснил возбуждение дела против журналистки «Дождя» Монгайт Политика, 18:35
Цена Ethereum обновила максимум 2025 года в преддверии десятилетия токена Крипто, 18:33
Британия объявила о санкциях против 135 нефтяных танкеров Политика, 18:29
Писториус заявил о потребности Украины в пяти системах Patriot Политика, 18:28