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Мосгорсуд признал законным арест «похищенного» блогера Арега Щепихина

Мосгорсуд признал законным арест «похищенного» блогера Арега Щепихина
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Мосгорсуд признал законным решение Замоскворецкого суда столицы поместить блогера и бизнес-коуча Арега Щепихина в СИЗО по делу о публичных призывах к осуществлению экстремизма и возбуждении ненависти либо вражды, сообщил из зала суда телеграм-канал «Осторожно, новости». Щепихин просил суд отпустить его из-под стражи под домашний арест или подписку о невыезде.

«Постановление Замоскворецкого суда Москвы оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — огласила решение судья.

В ходе заседания суда Щепихин заявил, что «извиняется перед всеми гражданами России и особенно — перед жителями Кавказа». Он хотел принести более подробные извинения, но не успел, уточняет корреспондент.

Адвокат Щепихина отметил, что в СИЗО у его подзащитного «сошли синяки».

«Похищенного» блогера Арега Щепихина отправили в СИЗО
Политика

В начале июня на протяжении нескольких дней блогер публиковал в своих соцсетях ролики с оскорблениями по национальному признаку, в том числе обращаясь к жителям Чечни. Вечером 3 июня на Ярославском вокзале неизвестные схватили Щепихина и затолкали в багажник черного Mercedes с мигалкой и номерами АМР, после чего увезли в неизвестном направлении и потом отпустили. Позднее власти Чечни заявили, что проводили задержание. Их также задержали. МВД сообщило о возбуждении дела о похищении человека и превышении полномочий (ст. 126 и 285 Уголовного кодекса).

Против Щепихина также завели дело по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности посредством интернета) и п. «а» ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с угрозой применения насилия). По первой Щепихину грозит до пяти лет лишения свободы, по второй — до шести лет.

6 июня Замоскворецкий суд Москвы арестовал блогера на два месяца.

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Теги
Денис Малышев
Москва Мосгорсуд блогеры похищение человека Чечня
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