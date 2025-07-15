Завершилось расследование дела против похищенного блогера Щепихина

Расследование дела в отношении блогера и бизнес-коуча Арега Щепихина завершено, пишет «РИА Новости» со ссылкой на адвоката обвиняемого Андрея Безверхнего.

«Расследование уже завершено, мы вступили в стадию ознакомления с материалами дела. Думаю, что на этой неделе дело будет направлено прокурору для утверждения», — сказал правозащитник. Расследование было завершено спустя полтора месяца после ареста блогера.

В начале июня Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал Щепихина на два месяца. До этого на протяжении нескольких дней блогер публиковал в своих соцсетях ролики с оскорблениями по национальному признаку, в том числе обращаясь к жителям Чечни.

Вечером 3 июня на Ярославском вокзале неизвестные схватили Щепихина и затолкали в багажник черного Mercedes с мигалкой и номерами АМР, после чего увезли в неизвестном направлении и потом отпустили. По словам Щепихина, его вывезли за город и спрашивали о связях с Украиной и оппозицией.

Власти Чечни заявили, что действовали строго в рамках закона России и проводили задержание. Позднее МВД сообщило о задержании шестерых участников инцидента. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о похищении человека и превышении полномочий.

Против Щепихина также завели дело по ч. 2 ст. 280 Уголовного кодекса — публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности посредством интернета и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК — возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства с угрозой применения насилия. В июле его внесли в список террористов и экстремистов.