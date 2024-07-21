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В Звенигороде неизвестный кувалдой снес голову с бюста Сталина

В подмосковном Звенигороде неизвестный кувалдой снес голову с бюста Сталина
Бюст Сталину был установлен в Звенигороде летом 2023 года по инициативе группы «Помним своих героев». В марте памятник уже разрисовывали, а теперь неизвестный снес кувалдой голову советскому лидеру

В подмосковном Звенигороде неизвестный при помощи кувалды снес голову бюсту Иосифа Сталина. Видео с инцидентом опубликовал местный телеграм-канал «Звенигород».

Инцидент произошел накануне, 20 июля. На кадрах видно, как неизвестный мужчина в клетчатой рубашке под громкий смех наносит удар кувалдой по скульптуре Сталина в парке на Советской улице. Кроме того, повреждения получил бюст Владимира Ленина, находящийся в том же парке, пишет RTVI.

Памятник Сталину был установлен в Звенигороде летом 2023 года по инициативе группы «Помним своих героев». Активисты и общественные организации неоднократно требовали снести скульптуру, установленную без разрешения властей. Однако в итоге власти пошли на встречу местным активистам.

Это не первый инцидент с бюстом советского руководителя, произошедший с момента его открытия. Так, в марте 2024 года памятник разрисовали, исправив букву «Т» в фамилии Сталина на «Р».

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Фото:Денис Бухлаев / ТАСС

Большинство памятников Сталину, которых к середине 1950-х годов насчитывалось несколько тысяч по всему СССР, было снесено или передано в музеи после доклада Никиты Хрущева «О культе личности и его последствиях». В современной России насчитывается порядка 100 сохранившихся памятников Сталину, за последние годы в стране были открыты десятки новых бюстов вождю. В Великах Луках памятник Иосифу Сталину даже освятил священник РПЦ, после чего в епархии начали служебную проверку.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Подмосковье Иосиф Сталин бюст памятник Звенигород
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