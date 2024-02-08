 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Мэр Новокузнецка поручил найти место для памятника Сталину

Мэр Новокузнецка Кузнецов распорядился найти место для памятника Сталину
Фото: Денис Бухлаев / ТАСС
Фото: Денис Бухлаев / ТАСС

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов поручил найти в городе место для установки памятника Иосифу Сталину. Об этом он заявил в эфире программы «Утро с мэром».

Кузнецов в эфире поздравил с днем рождения депутата Новокузнецкого городского совета Леонида Буракова, а ведущий спросил, сбудется ли «давняя мечта Леонида Васильевича в городе о памятнике Иосифу Виссарионовичу».

«Я дал поручение своим градостроителям, руководителям районов подумать, где же можно все-таки поставить некую экспозицию. И давайте вместе подумаем, какая она должна быть», — ответил мэр.

Кузнецов напомнил, что в Новокузнецке есть металлургический комбинат, который раньше носил имя Сталина, а сам город (с 1932 по 1961 год) назывался Сталинском. Мэр подчеркнул, что «нужно сделать так, чтобы не обидеть никого», потому что «Сталин вызывает очень много противоречий, есть люди, которых он обидел, есть люди, которых он уничтожил, но в целом благодаря Сталину было сделано очень много».

Жители Орлова пожаловались в прокуратуру из-за памятника Сталину
Общество
Фото:kprf43 / VK

«По тому, как будет Сталин, и с кем он будет, нужно все-таки с народом посоветоваться. Либо это один памятник, либо это какая-то скульптурная композиция, наверное, городу Сталинску», — добавил Кузнецов.

В администрации Новокузнецка заявили изданию «Подъем», что «никаких опросов еще не проводилось» и «никаких распоряжений не давалось».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

«Он [мэр] просто поразмышлял в эфире, что возможно сделать памятник или композицию какую-то, посвященную Сталинску, и именно не Сталину, а тем временам, когда город назывался Сталинск, и тем людям, которые город создавали», — подчеркнули в администрации.

Такер Карлсон анонсировал интервью с Путиным. Полная версия видео

Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»

Названы убытки Carlsberg от ухода из России

CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ

«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы

Бывший глава Большого театра получил новую работу

Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото

Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото

Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Теги
Новокузнецк мэры Иосиф Сталин памятник
Материалы по теме
Кадры освящения памятника Сталину, из-за которого в РПЦ начали проверку
Общество
Освящение памятника Сталину церковь назвала личной позицией священников
Общество
В Великих Луках установили памятник Сталину
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 8 февраля
EUR ЦБ: 98,09 (+0,65) Инвестиции, 07 фев, 17:10 Курс доллара на 8 февраля
USD ЦБ: 91,15 (+0,47) Инвестиции, 07 фев, 17:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 11:54
Вылетел и кусается: почему ИИ — это джинн, укрощение которого нужно всем Pro, 11:50
Глава Удмуртии прокомментировал сообщения о взрывах в регионе Общество, 11:49
ЦИК признала недействительными более 9 тыс. подписей за Надеждина Политика, 11:47
Криптопроект Wormhole с оценкой в $2,5 млрд анонсировал выпуск токена Крипто, 11:44
Мэр Новокузнецка поручил найти место для памятника Сталину Политика, 11:44
В США раскрыли основную статью импорта из России Политика, 11:36
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Больше не мечта: квартиры, которые сдают раньше срока РБК и ПИК, 11:23
Мир ждет «великая передача богатства». Кто получит миллиарды в наследство Pro, 11:21
В Москве более 150 тыс. человек вывели на уборку последствий «Ольги» Общество, 11:17
В Оренбурге попрощались с летчиками сбитого Ил-76 Политика, 11:04
Седьмой миллиардер с 2022 года решил выйти из российского гражданства Бизнес, 10:58
Врагам не продаем: чем опасен френдшоринг — The Economist Pro, 10:57
Еврокомиссия раскритиковала лидеров ЕС из-за поставок санкционки в Россию Политика, 10:54