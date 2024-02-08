Мэр Новокузнецка поручил найти место для памятника Сталину

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Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов поручил найти в городе место для установки памятника Иосифу Сталину. Об этом он заявил в эфире программы «Утро с мэром».

Кузнецов в эфире поздравил с днем рождения депутата Новокузнецкого городского совета Леонида Буракова, а ведущий спросил, сбудется ли «давняя мечта Леонида Васильевича в городе о памятнике Иосифу Виссарионовичу».

«Я дал поручение своим градостроителям, руководителям районов подумать, где же можно все-таки поставить некую экспозицию. И давайте вместе подумаем, какая она должна быть», — ответил мэр.

Кузнецов напомнил, что в Новокузнецке есть металлургический комбинат, который раньше носил имя Сталина, а сам город (с 1932 по 1961 год) назывался Сталинском. Мэр подчеркнул, что «нужно сделать так, чтобы не обидеть никого», потому что «Сталин вызывает очень много противоречий, есть люди, которых он обидел, есть люди, которых он уничтожил, но в целом благодаря Сталину было сделано очень много».

«По тому, как будет Сталин, и с кем он будет, нужно все-таки с народом посоветоваться. Либо это один памятник, либо это какая-то скульптурная композиция, наверное, городу Сталинску», — добавил Кузнецов.

В администрации Новокузнецка заявили изданию «Подъем», что «никаких опросов еще не проводилось» и «никаких распоряжений не давалось».

«Он [мэр] просто поразмышлял в эфире, что возможно сделать памятник или композицию какую-то, посвященную Сталинску, и именно не Сталину, а тем временам, когда город назывался Сталинск, и тем людям, которые город создавали», — подчеркнули в администрации.