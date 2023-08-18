Кадры освящения памятника Сталину, из-за которого в РПЦ начали проверку

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В Великах Луках на территории завода «Микрон» поставили памятник Иосифу Сталину. Его освятил священник — на кадрах видно, как он проводит службу. После появления сообщений в Великолукской епархии РПЦ начали служебную проверку.

Там указали, что священник участвовал в церемонии «без благословения и согласования с епархиальным управлением», а высказывания и действия священников «не имеют отношения к позиции РПЦ и «отражают их личные взгляды и убеждения».