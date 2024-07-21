Подорвавшему железную дорогу под Рязанью обещали заплатить $15 тыс.

Гражданин России и Италии, обвиняемый в подрыве железной дороги в Рязанской области в ноябре 2023 года, признал вину и раскаялся в содеянном. Тогда с рельсов сошли 19 вагонов с удобрениями. В РЖД оценили ущерб в 30 млн руб.

Фото: МЧС РФ по Республике Коми / ТАСС

Гражданин России и Италии Руслан Сидики, обвиняемый в подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году, рассказал, что за это должен был получить от украинских спецслужб $15 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Сидики признал вину и раскаялся в содеянном.

«За совершенный им подрыв украинские спецслужбы, с которыми он ранее связался по своей инициативе в одном из запрещенных в России мессенджеров и был завербован, пообещали выплатить ему $15 тыс. Как ни странно, обещанных денег он не получил», — рассказал собеседник агентства.

В ФСБ заявляли, что в феврале, когда он находился в Стамбуле, его завербовала украинская разведка.

Сидики был задержан в 2023 году в квартире в Рязани, «где ждал от СБУ схему радиодетонатора, который самоуничтожается на расстоянии 1 км от приведшего в действие механизм самодельного взрывного устройства». Подорвать грузовой поезд с удобрениями он смог с третьего раза, пропустив два поезда с военнослужащими, техникой и оружием, сообщили в правоохранительных органах.

До задержания обвиняемый работал сантехником-электриком в одном из торговых центров Рязани, сообщает агентство.

Суд арестовал Сидики в декабре прошлого года. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 205 УК (теракт, совершенный группой лиц по предварительному сговору, повлекший причинение тяжкого имущественного ущерба) и ч. 3 ст. 221.1 УК (незаконное ношение взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору). По первой статье обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы, по второй — до 12 лет.

По версии следствия, в ноябре Сидики и неустановленные лица заложили взрывные устройства на железнодорожном полотне. В результате взрыва с рельсов сошли 19 вагонов с удобрениями. В РЖД оценили ущерб в 30 млн руб. В СК также считают, что он с помощью четырех квадрокоптеров атаковал военный аэродром Дягилево в Рязани в июле того же года.