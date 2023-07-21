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Турция опередила Белоруссию по поездкам россиян в первом полугодии

Турция опередила Белоруссию по поездкам российских туристов в первом полугодии
Турпоток в Турцию в январе-июне 2023 оказался на 70% выше, чем в первом полугодии 2022 года. Общее количество поездок за границу в январе-июне увеличилось в полтора раза год к году.

Турция стала самой популярной страной для зарубежных поездок в первой половине 2023 года, следует из данных сервиса бронирования отелей МТС Travel (есть в распоряжении РБК). На нее в январе-июне 2023 года пришлось 15% от общего турпотока за границу.

Второе место заняла Белоруссия. В прошлом году она была первой. За год доля Белоруссии снизилась на 4 п.п., до 13% от общего турпотока. На третьем месте по числу поездок россиян за границу находится Казахстан, его позиция и доля (8,5%) не изменились. Турпоток в Турцию в январе-июне 2023 оказался на 70% выше, чем в первом полугодии 2022 года.

Общее количество поездок за границу в январе-июне увеличилось в полтора раза год к году. Сильнее всего выросла популярность стран Юго-Восточной и Восточной Азии.

Исследование проведено на базе обезличенной Big Data МТС. В нем приняли участие путешественники, выезжавшие за рубеж с января по июнь включительно в 2022 и 2023 годах. В анализе данных не учитывались поездки длительностью менее двух дней с целью исключить транзитные визиты, а также поездки длительностью более 31 дня.

В первой половине 2023 года на страны ближнего зарубежья пришлось 44% поездок за границу, при этом за год доля снизилась на 5 п.п. При этом в страны дальнего зарубежья россияне стали ездить на 65% чаще, чем в прошлом году. Например, турпоток из России в Таиланд вырос в 12 раз год к году — страна оказалась самой быстрорастущей по числу российских путешественников среди популярных направлений.

Несмотря на сложности с визами и логистикой, определенный процент россиян продолжает путешествовать в Европу. На Италию, Германию, Францию, Финляндию и Испанию приходится более 5% от общего турпотока россиян за рубеж в первой половине 2023 года.

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Согласно другому исследованию аналитиков «Яндекс.Путешествий», в этот летний сезон большинство россиян (81%) остались в России, отдыхать в страны ближнего зарубежья отправились 8%, а в страны дальнего зарубежья — 11%.

Россияне, предпочитающие проводить летний отпуск за границей, чаще всего в этом году отдыхают в Турции, Армении, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Киргизии, Китае, Таиланде, ОАЭ и Белоруссии. При этом Таиланд, Азербайджан и Казахстан стали лидерами по росту спроса на поездки — их доля выросла в 2,7, 2,5 и 1,4 раза соответственно по сравнению с летом 2022 года.

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Теги
Сергей Грехов
Турция Белоруссия туризм
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