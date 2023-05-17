Путин поручил создать концепцию автотуризма

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Президент России Владимир Путин поручил разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в России. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Концепция должна определить в том числе «условия развития сопутствующей инфраструктуры». Она будет предусматривать, в частности, реализацию пилотного проекта автомобильного туризма по маршруту Санкт-Петербург — Владивосток. Маршрут включает в себя федеральные трассы «Россия» (Москва — Санкт-Петербург) и «Восток» (Москва — Казань).

Разработать концепцию необходимо до 15 июня.

Помимо этого, Путин поручил до 1 июня представить предложения по проектам федеральных круглогодичных морских курортов, которые к 2030 году должны принимать менее 10 млн человек в год. Правительство к этой дате составит предложения по созданию «благоприятных условий для строительства в кратчайшие сроки объектов туристской инфраструктуры, необходимых для реализации таких проектов».