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В Екатеринбурге на девушку завели административное дело за тверк

Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Екатеринбурге задержали девушку, которая исполнила тверк на улице в центре города, сообщает издание Е1.ru со ссылкой на ГУ МВД по Свердловской области и на саму задержанную — блогера и преподавателя танцев Яну Кэт.

«В отношении молодой «артистки» представители МВД из ОП № 9 возбудили административное делопроизводство по ч.1 ст. 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Данная статья предусматривает штрафные санкции либо арест на срок до 15 суток», — говорится в сообщении МВД.

«Это мой первый раз, и мне очень страшно находиться в полиции. Остаюсь тут с ночевкой. Я полностью признаю вину за последнее видео», — пояснила девушка.

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Она исполнила тверк 18 июля на улице Вайнера напротив бара «Американка». Видео Яна Кэт выложила в своем Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta — запрещенной в России и признанной экстремистской организацией).

В середине мая выпускники екатеринбургского лицея № 12 исполнили танец, на который обратил внимание телеведущий Владимир Соловьев. «Это называется вот хоть стой, хоть падай. Последний звонок в стиле Ельцин-центра, что-то такое. Воздух свободы по-ельцинцентровски, но уж точно не по-уральски», — возмутился он.

Телеведущему не понравилось, что танец был исполнен молодыми людьми в откровенных нарядах. На опубликованной в интернете видеозаписи они танцуют тверк, во время номера снимают футболки и продолжают танцевать в портупеях.

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Представители школы сообщили, что танец был пародией, а школьники гиперболизировали то, что кажется им в современной хореографии смешным. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев назвал номер шуткой и пообещал, что директор лицея уволен не будет. Позже стало известно, что после инцидента с танцами уволена завуч.

Теги
Екатеринбург МВД тверк блогер административное дело
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