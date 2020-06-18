МВД проверит танец школьниц в нижнем белье на мемориале Победы в Калуге

Мемориал Победы в Калуге (Фото: batalion40 / VK)

МВД Калужской области начнет проверку после публикации видеозаписи, на которой две школьницы танцуют в нижнем белье в фонтане у мемориала Победы в Калуге. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Калужской области.

«Соответствующие материалы были размещены в сети Интернет. По данному факту в данный момент проводится проверка, по ее итогам будет принято процессуальное решение», — заявили там.

В данный момент все обстоятельства произошедшего уточняются, отметили в пресс-службе.

Соответствующая видеозапись ранее была опубликована на сервисе TikTok.

25 мая прокуратура Московской области начала проверку после появившейся в СМИ информации об осквернении мемориала Победы рядом с Черноголовкой. Согласно данным прокуратуры, вандал повредил венок и растоптал цветы, возложенные к мемориалу.