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В Екатеринбурге уволили завуча после танца лицеистов

После резонансного выступления лицеистов, снявших рубашки на танцевальном конкурсе, уволили завуча лицея, сообщил мэр Екатеринбурга. С критикой танца выступил телеведущий Соловьев, но родители не сочли номер чем-то недопустимым

Завуч екатеринбургского лицея № 12 уволена после наделавшего шуму в социальных сетях танца учеников на конкурсе, однако директор Любовь Кулева сохранит свою должность благодаря большому стажу, заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, передает портал E1.

«Такого в стенах школы происходить в принципе не должно. По завучу мы приняли решение — уволим. Она написала заявление на увольнение. Я считаю, это правильное решение», — сказал Орлов.

Мэр согласился с оценкой губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, назвавшего танец шуткой и пообещавшего, что директор школы сохранит должность. Орлов пояснил: «Директор — человек заслуженный, в системе образования практически 50 лет. Поэтому ну вот за это ее увольнять, я тоже считаю, нельзя».

Орлов не уточнил имени завуча, которую решили уволить. На сайте лицея говорится, что должность заместителя директора по воспитательной работе занимает учитель музыки Лилия Ардашева, должность замдиректора по воспитательной работе — Татьяна Бреславская.

РБК направил запрос в министерство образования и молодежной политики Свердловской области, департамент информационной политики региона, МАОУ лицей № 12 и заместителю директора по учебно-воспитательной работе лицея.

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Речь идет о танце, который выпускники исполнили 12 мая для конкурса «Танцевальная галактика», приуроченного к Международному дню танца. На опубликованной в интернете видеозаписи молодые люди танцуют тверк, во время номера снимают футболки и продолжают танцевать в портупеях.

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Представители школы сообщили, что танец был пародией, а школьники гиперболизировали то, что кажется им в современной хореографии смешным. В мэрии Екатеринбурга отрапортовали, что провели с учителями беседу, а для учеников организовали классный час с разъяснениями.

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Владимир Соловьев

В конце мая на произошедшее обратил внимание телеведущий Владимир Соловьев. «Это называется вот хоть стой, хоть падай. Последний звонок в стиле Ельцин-центра, что-то такое. Воздух свободы по-ельцинцентровски, но уж точно не по-уральски», — возмутился он.

Куйвашев заявил, что ему не близки такие пародии. «Но это была шутка, отметил он. — А шутить, пусть и плохо, у нас в стране не запрещено». Губернатор также сообщил, что родители лицеистов не сочли танец чем-то ужасным и поддержали директора.

«Им я доверяю гораздо больше, чем телеведущему Соловьеву, которому в очередной раз что-то не понравилось в нашем городе», — резюмировал Куйвашев.

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Соловьев в ответ заявил, что многие общественные деятели в Екатеринбурге не поддерживают «ЛГБТ-увлечения» губернатора. «Что еще они собираются пародировать? Может, надо Рамзана Ахматовича [Кадырова] отправить, чтобы поучил Куйвашева?» — предложил телеведущий.



 

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Екатеринбург Школа увольнение танец Владимир Соловьев
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