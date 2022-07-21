18 путепроводов за 10 лет: как развивается транспортная система Москвы

По заявлению властей столицы, в ближайшие годы москвичей ждут еще восемь новых путепроводов. Рассказываем, что в столице изменится с их появлением

Фото: Павел Кассин / ТАСС

В Москве за десять лет, с 2011 по 2021 год, построили 18 путепроводов. «В ближайшие пять лет построим и реконструируем еще восемь. В настоящее время на реконструкции находится пять мостовых сооружений, в проектировании — три», — сообщил недавно глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Ввод в эксплуатацию этих сооружений в период с 2011 по 2021 год обошелся бюджету столицы 47,1 млрд руб. «Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что реализация этих дорожных проектов создаст для водителей дополнительные маршруты передвижения по городу, уменьшит заторы и улучшит транспортную ситуацию в Москве», — подчеркнул глава департамента.

Путепроводом называют мостовое сооружение, которое строится над другой дорогой, автомобильной или железной. Подобные сооружения являются незаменимой частью транспортных развязок.

Самые старые путепроводы

Самому старому путепроводу, который в настоящий момент находится на реконструкции, более 90 лет. Это путепровод по улице Барклая через Смоленское направление Московской железной дороги. Путепровод на этом месте был сооружен еще в 1931 году, улица Барклая тогда называлась Фильским шоссе. Реконструкция позволит удлинить путепровод с 40 м до 205 м для комфортного, быстрого и безопасного движения транспорта не только через железнодорожные пути, но и над строящимся северным дублером Кутузовского проспекта. Готовность объекта на сегодня составляет 57%. «Объект важный, нужный горожанам. Мы предполагали завершить его в следующем году, но строители набрали неплохой темп, и я надеюсь, что до конца года путепровод будет построен», — отметил мэр Москвы во время посещения объекта весной этого года.

Фото: пресс-служба stroi.mos.ru

Еще один реконструируемый путепровод — «Текстильщики-1» — был построен в 1958 году. Он расположен на пересечении Волгоградского проспекта и Шоссейной улицы. Обновленный путепровод, как ожидается, обеспечит комфортную и безопасную транспортную связь между Юго-Восточной хордой и Волгоградским проспектом. Готовность объекта власти оценивают в 70%, по путепроводу уже выполнен технический пуск движения транспорта. Впереди работы по благоустройству прилегающей территории и подэстакадного пространства. Завершить реконструкцию путепровода планируют в марте 2023 года.

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Тройку самых старых сооружений этого типа замыкает Дмитровский путепровод, который расположен около платформы Петровско-Разумовская Октябрьской железной дороги. Он был сооружен в 1965 году и, по заявлению столичных властей, к началу реконструкции находился в предаварийном состоянии. «За 57 лет эксплуатации мост пришел в аварийное состояние и нуждался в срочной капитальной реконструкции. Сейчас ведутся работы по его демонтажу, устройству буронабивных свай и подпорных стен, переустройству кабельных коллекторов и перекладке инженерных коммуникаций», — рассказывает Загрутдинов.

Фото: пресс-служба stroi.mos.ru

После реконструкции его длина увеличится на 30 м (ранее 310 м). Обновленный переезд будет с четырьмя полосами движения в каждом направлении. В ходе работ заменят все опоры и пролетные строения. Его строительство планируется завершить в первом квартале 2023 года. Реконструкция сооружения должна будет увеличить пропускную способность Дмитровского шоссе, обеспечить комфортное и безопасное движение наземного транспорта по путепроводу с учетом перспективного развития Октябрьской железной дороги и строительства Северо-Восточной хорды, а также обеспечить возможность строительства МЦД-3 и высокоскоростной магистрали Москва — Петербург.

Самый протяженный путепровод

Путепровод возле Торгового центра «Мега Химки» на Ленинградском шоссе на пересечении с путями Октябрьской железной дороги и с Международным шоссе будет самым протяженным из всех, что сейчас находятся в стадии строительства и реконструкции. Общая длина мостовой конструкции будет составлять 750 м, в том числе сам путепровод протяженностью 540 м и эстакада-съезд длиной 210 м. «Ленинградское шоссе будет иметь по четыре полосы движения в каждом направлении. Предстоит оборудовать переходно-скоростные полосы, заездные карманы и остановки для наземного городского пассажирского транспорта», — отметил Загрутдинов.

Ожидается, что новый путепровод обеспечит комфортное и безопасное движение транспорта над будущей ж/д инфраструктурой (третий маршрут Московских центральных диаметров и высокоскоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург), а также увеличит пропускную способность Ленинградского, Международного и Вашутинского шоссе. Помимо этого, должна будет улучшиться транспортная доступность торгового центра «Мега» и в перспективе — транспортно-пересадочного узла «Химки-2». Также путепровод обеспечит удобный подъезд к международному аэропорту Шереметьево.

По словам Загрутдинова, работы по строительству путепровода уже начались. Ведется перекладка напорной канализации, переключение сетей связи и вынос кабельных линий, а также разработка грунта и срубка свай опоры. «Мэр Сергей Собянин поставил задачу выполнить все работы по реконструкции на этом участке Ленинградского шоссе в течение трех лет», — уточнил глава столичного департамента строительства.

Над МЦД

Строительство нового путепровода через пути Савеловского направления МЖД, соединяющего ул. 800-летия Москвы с ул. Инженерная, началось в 2020 году. В настоящее время ведутся работы по реконструкции ул. 800-летия Москвы и Керамического пр., устройству правоповоротного съезда с ул. 800-летия Москвы на Керамический пр., строительству теплосети и дождевой канализации, а также работы по переустройству кабельных линий и сетей связи.

Новый дорожный объект пройдет над ж/д путями МЦД-1 и свяжет Алтуфьевский район с Восточным Дегунино. Кроме того, новый путепровод увеличит пропускную способность Дмитровского, Коровинского и Алтуфьевского шоссе, а также улиц 800-летия Москвы, Инженерной и Дубнинской. Ожидается, что улучшится и транспортная доступность станций МЦД-1 «Бескудниково» и «Дегунино». Завершение строительства путепровода запланировано на август 2024 года.

В рамках модернизации участка Рублевского шоссе в районе примыкания к ж/д путям МЦД-1 и Кутузовскому проспекту реконструируется Старо-Рублевский путепровод и строятся два новых. Всего в рамках данного проекта предусмотрено строительство и реконструкция 4 км дорог. За счет этого будет обеспечен беспрепятственный пропуск основного хода Северного дублера Кутузовского проспекта (СДКП) и организован съезд со стороны Кутузовского проспекта на СДКП в сторону области. В настоящее время идет сборка пролетного строения путепровода через СДКП и направленного съезда с Рублевского шоссе на СДКП. Ведутся работы по реконструкции существующего путепровода через МЦД-1. Завершить работы на этом участке власти планируют уже в этом году.

Фото: пресс-служба stroi.mos.ru

Инновации в строительстве

«Технологии информационного моделирования мы применяем при строительстве путепроводов, эстакад, тоннелей и внеуличных пешеходных переходов. Общая протяженность с применением BIM-технологий составит 18 км улично-дорожной сети», — сообщал в конце июня Загрутдинов. BIM-технологии позволяют в 3D-формате заранее увидеть все элементы дорожно-транспортного сооружения, проанализировать его эксплуатационные параметры и оптимизировать расходы, объясняет глава департамента.

Кроме того, по его словам, при дорожном строительстве используется современная спецтехника, которая дает возможность сократить сроки монтажа. К инновациям в дорожном строительстве относятся также новые материалы, которые значительно улучшают качество полотна, продлевают срок его эксплуатации и снижают расходы на ремонт, перечисляет Загрутдинов. Их применение позволяет уменьшать при необходимости толщину дороги, повысить прочность, равномерно распределить нагрузки, снизить расходов на эксплуатацию, уменьшить колейность дороги. «По поручению мэра Сергея Собянина Москва, как и большинство городов мира, постепенно переходит на цифровой формат строительства», — заключил руководитель департамента строительства Москвы.