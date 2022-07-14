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Путин поручил привести российские дороги в порядок к 2028 году

Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Президент Владимир Путин поручил «привести в нормативное состояние» не менее 85% опорной сети российских дорог в течение пяти лет, говорится в его поручениях, опубликованных на сайте Кремля.

Правительству поручено до 15 июля утвердить план дорожного строительства на 2023–2027 годы. Он в том числе должен предусматривать:

  • список автомобильных дорог, которые планируется построить, восстановить или отремонтировать;
  • приведение не менее 85% всей опорной сети российских дорог в нормативное состояние до конца 2027 года;
  • использование при строительстве, реконструкции и ремонте дорог, в том числе капитальном, современных материалов и техники «преимущественно российского производства».

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Фото:Семён Лиходеев / ТАСС

Такие поручения Путин дал по итогам совещания по вопросам дорожного строительства, которое состоялось 2 июня. «Считаю, что с учетом набранной динамики дорожного строительства, задач сбалансированного развития всей территории страны мы можем и должны поставить более амбициозную задачу», — сказал тогда президент. По его словам, дороги нужно обустроить не только точечно, в крупных городах и агломерациях, а повсеместно, поскольку у государства есть для этого возможности и ресурсы.

Вице-премьер Марат Хуснуллин оценил стоимость пятилетней программы в 13,2 трлн руб. Из них 5,4 трлн руб. выделят из федерального дорожного фонда, 7,2 трлн руб. — из региональных фондов, 436 млрд руб. — из Фонда национального благосостояния на строительство таких трасс, как М-12 и Казань — Екатеринбург.

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Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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