В Подмосковье назвали срок перехода на третий этап снятия ограничений

О новом смягчении введенных для борьбы с COVID-19 ограничений губернатор Андрей Воробьев объявил 16 июля. На следующий этап, по словам главного эпидемиолога Подмосковья, регион может перейти в ближайшие дни

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

К третьему этапу снятия введенных из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений Московская область может перейти уже в ближайшие дни. Об этом заявила 17 июля «РИА Новости» главный внештатный эпидемиолог Минздрава Подмосковья Зинаида Труш. По ее словам, новое смягчение ограничений стало возможным, потому что коэффициент, показывающий, сколько человек заражает один больной COVID-19 до его изоляции, снизился.

«К концу этой недели — началу следующей перейдем. Для того чтобы перейти этот рубеж, коэффициент распространения COVID-19 должен быть менее 0,5. И мы приближаемся к этой цифре», — пояснила Труш.

Эпидемиолог сообщила, что в клиниках Московской области лечение проходят около 800 пациентов с COVID-19, амбулаторно лечатся 14,2 тыс. По данным оперативного штаба, всего с начала пандемии в Подмосковье выявлено около 61,4 тыс. случаев заражения, уже выздоровели более 42,7 тыс., а умерли 1043 человека. За последние сутки в Московской области выявлено 166 новых случаев заражения COVID-19.