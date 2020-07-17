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Пандемия коронавируса ,  
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В Подмосковье назвали срок перехода на третий этап снятия ограничений

О новом смягчении введенных для борьбы с COVID-19 ограничений губернатор Андрей Воробьев объявил 16 июля. На следующий этап, по словам главного эпидемиолога Подмосковья, регион может перейти в ближайшие дни
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

К третьему этапу снятия введенных из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений Московская область может перейти уже в ближайшие дни. Об этом заявила 17 июля «РИА Новости» главный внештатный эпидемиолог Минздрава Подмосковья Зинаида Труш. По ее словам, новое смягчение ограничений стало возможным, потому что коэффициент, показывающий, сколько человек заражает один больной COVID-19 до его изоляции, снизился.

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 17 июля
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«К концу этой недели — началу следующей перейдем. Для того чтобы перейти этот рубеж, коэффициент распространения COVID-19 должен быть менее 0,5. И мы приближаемся к этой цифре», — пояснила Труш.

Эпидемиолог сообщила, что в клиниках Московской области лечение проходят около 800 пациентов с COVID-19, амбулаторно лечатся 14,2 тыс. По данным оперативного штаба, всего с начала пандемии в Подмосковье выявлено около 61,4 тыс. случаев заражения, уже выздоровели более 42,7 тыс., а умерли 1043 человека. За последние сутки в Московской области выявлено 166 новых случаев заражения COVID-19.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Сейчас Московская область находится на втором этапе снятия ограничений. С 16 июля в регионе в обычном режиме, хотя и с некоторыми ограничениями, работают кафе и рестораны. Кроме того, открыты предприятия сферы услуг, крупные магазины, разрешены прогулки (одиночные и с членами семьи) и занятия спортом на улице. В общественных местах (за исключением парков) и транспорте продолжает действовать масочный режим.

Власти Подмосковья объявили о новом этапе снятия ограничений
Общество
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

«С 1 августа возобновляем работу кинотеатров — естественно, с поправкой на новые вызовы. Места не должны располагаться слишком близко, а регулярная дезинфекция помещений станет обязательной», — заявил 16 июля губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Также сообщалось, что с 1 августа в Подмосковье возобновится проведение официальных мероприятий органов исполнительной власти и заработают гостиницы.

Согласно правилам, утвержденным главой Роспотребнадзора Анной Поповой, на третьем этапе снятия ограничений может быть в полном объеме возобновлена работа предприятий торговли, сферы услуг и общепита, а также всех образовательных учреждений и гостиниц.

Согласно данным сайта «Стопкоронавирус.рф», на третий уровень снятия противовирусных ограничений из соседних с Подмосковьем регионов пока перешла только Рязанская область.

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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

Автор: Евгений Калюков
Теги: коронавирус, Московская область
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