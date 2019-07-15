Трамп ответил на обвинения в расизме предложением жалобщикам покинуть США

Дональд Трамп заявил, что его не беспокоят обвинения в расизме, потому что «многие люди с ним согласны». Об этом пишет Associated Press.

Как поясняет агентство, американского президента начали активно критиковать представители Демократической партии и некоторые местные СМИ после его воскресных твитов 14 июля. В этих сообщениях Трамп предлагает нескольким «прогрессивным женщинам-демократам» из конгресса, которые приехали из стран с «худшими, коррумпированными» правительствами, «уехать обратно». Он уточнял, что они плохо отзывались о США. AP отмечает, что большинство ведущих республиканцев ситуацию не комментировали.

Выступая в Белом доме 15 июля перед журналистами, Трамп «настойчиво защищал» свои твиты и заявил, что если законодатели «ненавидят нашу страну [США]», постоянно жалуются, то они «могут покинуть» ее. «Если вы несчастны в США, если вы все время жалуетесь, вы можете уехать, вы можете уехать прямо сейчас», — сказал он.

Спикер палаты представителей демократ Нэнси Пелоси заявила, что Трамп своими расистскими комментариями пытается «снова сделать Америку белой». Она заявила, что вынесет на голосование конгрессменов резолюцию, осуждающую слова Трампа.

Американского президента не впервые обвиняют в расизме. В частности, в 2018 году он выражал недовольство тем, что США принимают мигрантов «из вонючих дыр», за что его также критиковали. Трамп в ответ заявил, что он «наименьший расист из всех, у кого когда-либо брали интервью».