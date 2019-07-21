Variety предсказал «Мстителям» победу над «Аватаром» по кассовым сборам

Variety предсказал «Мстителям» победу над «Аватаром» по кассовым сборам

Фильм «Мстители: Финал» может превзойти по сумме мировых кассовых сборов предыдущего рекордсмена — ленту Джеймса Кэмерона «Аватар», пишет журнал Variety.

По данным издания, к 20 июля в мировом прокате заключительная часть «Мстителей» собрала $2,7892 млрд. Издание указывает, что фильм сможет собрать еще $500 тыс. в концу выходных.

Этого будет достаточно, чтобы установить новый рекорд по кассовым сборам: мировой рекорд, установленный «Аватаром» в 2010 году, составляет $2,7897 млрд.

Заключительный фильм киновселенной Marvel «Мстители: Финал» вышел в мировой прокат 24 апреля, в России — 29 апреля.