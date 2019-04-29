Сколько заработали на экранизации Marvel за последние 10 лет

29 апреля в российский прокат выйдет заключительная часть киносаги, основанной на комиксах Marvel, — «Мстители: Финал». Она уже бьет рекорды по сборам в США и количеству предзаказанных билетов в России. Вспоминаем десять культовых экранизаций Marvel за последние десять лет, которые заработали более $9 млрд в мировом прокате
Кассовые сборы в мире: $2,1 млрд
Бюджет фильма: $321 млн
Предпоследняя история в цикле о команде Мстителей, к которой присоединяется еще одна компания супергероев Marvel — Стражи Галактики. Фильм признан четвертым самым кассовым фильмом за всю историю кино и рекордсменом по сборам 2018 года
Кассовые сборы в мире: $1,5 млрд
Бюджет фильма: $220 млн
Первая история о команде Мстителей. Герои пяти культовых фильмов объединяются ради спасения мира от бога Локи. Главные роли исполнили те же актеры, что уже сыграли этих персонажей в предыдущих фильмах: Роберт Дауни-младший (Железный человек), Крис Эванс (Капитан Америка), Том Хиддлстон (Локи), Скарлетт Йоханссон (Черная вдова), Крис Хемсворт (Тор) и другие. Лента заняла шестое место в списке самых кассовых картин в истории кинематографа
Кассовые сборы в мире (на 24 апреля): $1,1 млрд
Бюджет фильма: $152 млн
Фильм о женщине-супергерое Кэрол Дэнверс вышел в прокат 7 марта и пока остается самой кассовой картиной 2019 года. В фильме в качестве камео в последний раз появляется Стэн Ли — создатель персонажей комиксов Marvel, умерший в 2018 году
Кассовые сборы в мире: $880,2 млн
Бюджет фильма: $175 млн
Второй перезапуск франшизы о Питере Паркере, который пытается найти баланс между жизнью обычного школьника и супергероя. Фильм снимали в Атланте, штат Джорджия. Том Холланд, сыгравший Человека-паука, отметил, что оказалось дешевле построить декорации Нью-Йорка, чем переносить туда съемки
Кассовые сборы в мире: $713,9 млн
Бюджет фильма: $170 млн
Продолжение истории о Капитане Америка. Стив Роджерс и Черная вдова ищут секретные данные по заданию организации Щ.И.Т. Фильм был номинирован на премию «Оскар» за «лучшие визуальные эффекты». По словам режиссеров, на технику съемки оказали влияние шпионские триллеры 1970 годов. Операторы снимали ручными камерами, а 2500 эффектов создавали шесть компаний
Кассовые сборы в мире: $677,7 млн
Бюджет фильма: $165 млн
История о гениальном хирурге, который в результате аварии серьезно повреждает руки и больше не может оперировать. Отчаявшись вылечиться, Стивен Стрэндж отправляется в мистическое место — Камартадж. Бенедикт Камбербэтч стал последним претендентом на роль Верховного мага Земли. По его словам, он не был знаком с историей своего персонажа и прочитал комиксы, лишь когда его утвердили на роль
Кассовые сборы в мире: $644,6 млн
Бюджет фильма: $170 млн
Вторая часть саги о скандинавских богах в версии Marvel. Тор, успевший поучаствовать в команде Мстителей, наводит порядок в небесном городе Асгарде и обращается за помощью к Локи. После выхода картины Том Хемсворт отметил, что будет рад участвовать и в других проектах Marvel
Кассовые сборы в мире: $623,9 млн
Бюджет фильма: $200 млн
Продолжение истории о миллиардере-изобретателе Тони Старке, где его противником становится сын русского ученого Антона Ванко, Иван. Рабочее название фильма — «Распутин», а начало снято в Москве, в районе Киевского вокзала. Черную вдову должна была сыграть актриса Эмили Блант, но ей помешала занятость в «Путешествиях Гулливера». На роль пригласили Скарлетт Йоханссон, которая сыграла этого персонажа и в остальных фильмах по комиксам Marvel
Кассовые сборы в мире: $519,3 млн
Бюджет фильма: $130 млн
Бывший инженер Скотт Лэнг находит костюм Человека-муравья, который позволяет уменьшаться в размерах. Разработка сюжета фильма началась в 1980 годах, но тогда же Walt Disney Pictures выпустила фильм «Дорогая, я уменьшил детей», который основан на похожей идее. Историю о Человеке-муравье отложили и вернулись к созданию картины в 2006 году. Съемки фильма начались в августе 2014 года
Кассовые сборы в мире: $373 млн
Бюджет фильма: $150 млн
Первый из спин-оффов к циклу фильмов «Люди Х», который рассказывает о прошлом супергероя-мутанта Росомахи. Автором сценария стал Дэвид Бениофф, исполнительный продюсер сериала «Игра престолов» и фанат комиксов Marvel
Кассовые сборы в мире: $370,6 млн
Бюджет фильма: $140 млн
Фильм о суперсолдате Стиве Роджерсе — Капитане Америка. Идея картины появилась в 1997 году, однако проект был заморожен до 2003 года из-за судебного спора по авторским правам на персонажа. Затем проект несколько лет менял режиссера, и съемки начались только в июне 2010 года. Режиссером стал Джо Джонстон, работавший вместе с Джорджем Лукасом над трилогией «Звездные войны».