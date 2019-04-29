Сколько заработали на экранизации Marvel за последние 10 лет

Доктор Стрэндж (2016)

Кассовые сборы в мире: $677,7 млн

Бюджет фильма: $165 млн

История о гениальном хирурге, который в результате аварии серьезно повреждает руки и больше не может оперировать. Отчаявшись вылечиться, Стивен Стрэндж отправляется в мистическое место — Камартадж. Бенедикт Камбербэтч стал последним претендентом на роль Верховного мага Земли. По его словам, он не был знаком с историей своего персонажа и прочитал комиксы, лишь когда его утвердили на роль