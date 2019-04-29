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Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Сколько заработали на экранизации Marvel за последние 10 лет

29 апреля в российский прокат выйдет заключительная часть киносаги, основанной на комиксах Marvel, — «Мстители: Финал». Она уже бьет рекорды по сборам в США и количеству предзаказанных билетов в России. Вспоминаем десять культовых экранизаций Marvel за последние десять лет, которые заработали более $9 млрд в мировом прокате
Мстители: война бесконечности (2018)
Фото: Кадр из фильма «Мстители: война бесконечности»

Кассовые сборы в мире: $2,1 млрд

Бюджет фильма: $321 млн

Предпоследняя история в цикле о команде Мстителей, к которой присоединяется еще одна компания супергероев Marvel — Стражи Галактики. Фильм признан четвертым самым кассовым фильмом за всю историю кино и рекордсменом по сборам 2018 года

Мстители (2012)
Фото: Кадр из фильма «Мстители»

Кассовые сборы в мире$1,5 млрд

Бюджет фильма$220 млн

Первая история о команде Мстителей. Герои пяти культовых фильмов объединяются ради спасения мира от бога Локи. Главные роли исполнили те же актеры, что уже сыграли этих персонажей в предыдущих фильмах: Роберт Дауни-младший (Железный человек), Крис Эванс (Капитан Америка), Том Хиддлстон (Локи), Скарлетт Йоханссон (Черная вдова), Крис Хемсворт (Тор) и другие. Лента заняла шестое место в списке самых кассовых картин в истории кинематографа

Капитан Марвел (2019)
Фото: Кадр из фильма «Капитан Марвел»

Кассовые сборы в мире (на 24 апреля): $1,1 млрд

Бюджет фильма: $152 млн

Фильм о женщине-супергерое Кэрол Дэнверс вышел в прокат 7 марта и пока остается самой кассовой картиной 2019 года. В фильме в качестве камео в последний раз появляется Стэн Ли — создатель персонажей комиксов Marvel, умерший в 2018 году

Человек-паук: возвращение домой (2017)
Фото: Кадр из фильма «Человек-паук: возвращение домой»

Кассовые сборы в мире: $880,2 млн

Бюджет фильма: $175 млн

Второй перезапуск франшизы о Питере Паркере, который пытается найти баланс между жизнью обычного школьника и супергероя. Фильм снимали в Атланте, штат Джорджия. Том Холланд, сыгравший Человека-паука, отметил, что оказалось дешевле построить декорации Нью-Йорка, чем переносить туда съемки

Первый мститель: Другая война (2014)
Фото: Кадр из фильма «Первый мститель: Другая война»

Кассовые сборы в мире: $713,9 млн

Бюджет фильма: $170 млн

Продолжение истории о Капитане Америка. Стив Роджерс и Черная вдова ищут секретные данные по заданию организации Щ.И.Т. Фильм был номинирован на премию «Оскар» за «лучшие визуальные эффекты». По словам режиссеров, на технику съемки оказали влияние шпионские триллеры 1970 годов. Операторы снимали ручными камерами, а 2500 эффектов создавали шесть компаний

Доктор Стрэндж (2016)
Фото: Кадр из фильма «Доктор Стрэндж»

Кассовые сборы в мире: $677,7 млн

Бюджет фильма: $165 млн

История о гениальном хирурге, который в результате аварии серьезно повреждает руки и больше не может оперировать. Отчаявшись вылечиться, Стивен Стрэндж отправляется в мистическое место — Камартадж. Бенедикт Камбербэтч стал последним претендентом на роль Верховного мага Земли. По его словам, он не был знаком с историей своего персонажа и прочитал комиксы, лишь когда его утвердили на роль

Тор 2: Царство тьмы (2013)
Фото: Кадр из фильма «Тор 2: Царство тьмы»

Кассовые сборы в мире: $644,6 млн

Бюджет фильма: $170 млн

Вторая часть саги о скандинавских богах в версии Marvel. Тор, успевший поучаствовать в команде Мстителей, наводит порядок в небесном городе Асгарде и обращается за помощью к Локи. После выхода картины Том Хемсворт отметил, что будет рад участвовать и в других проектах Marvel

Железный человек 2 (2010)
Фото: Кадр из фильма «Железный человек 2»

Кассовые сборы в мире: $623,9 млн

Бюджет фильма: $200 млн

Продолжение истории о миллиардере-изобретателе Тони Старке, где его противником становится сын русского ученого Антона Ванко, Иван. Рабочее название фильма — «Распутин», а начало снято в Москве, в районе Киевского вокзала. Черную вдову должна была сыграть актриса Эмили Блант, но ей помешала занятость в «Путешествиях Гулливера». На роль пригласили Скарлетт Йоханссон, которая сыграла этого персонажа и в остальных фильмах по комиксам Marvel

Человек-муравей (2015)
Фото: Кадр из фильма «Человек-муравей»

Кассовые сборы в мире: $519,3 млн

Бюджет фильма: $130 млн

Бывший инженер Скотт Лэнг находит костюм Человека-муравья, который позволяет уменьшаться в размерах. Разработка сюжета фильма началась в 1980 годах, но тогда же Walt Disney Pictures выпустила фильм «Дорогая, я уменьшил детей», который основан на похожей идее. Историю о Человеке-муравье отложили и вернулись к созданию картины в 2006 году. Съемки фильма начались в августе 2014 года

Люди Х. Начало: Россомаха (2009)
Фото: Кадр из фильма «Люди Икс: Начало. Росомаха»

Кассовые сборы в мире: $373 млн

Бюджет фильма: $150 млн

Первый из спин-оффов к циклу фильмов «Люди Х», который рассказывает о прошлом супергероя-мутанта Росомахи. Автором сценария стал Дэвид Бениофф, исполнительный продюсер сериала «Игра престолов» и фанат комиксов Marvel

Первый мститель (2011)
Фото: Кадр из фильма «Первый мститель»

Кассовые сборы в мире: $370,6 млн

Бюджет фильма: $140 млн

Фильм о суперсолдате Стиве Роджерсе — Капитане Америка. Идея картины появилась в 1997 году, однако проект был заморожен до 2003 года из-за судебного спора по авторским правам на персонажа. Затем проект несколько лет менял режиссера, и съемки начались только в июне 2010 года. Режиссером стал Джо Джонстон, работавший вместе с Джорджем Лукасом над трилогией «Звездные войны».

Автор: Юлия Цирулева
Теги: мультимедиа, зарубежные фильмы
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