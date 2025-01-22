Путин поздравил Валентину Талызину с юбилеем

Валентина Талызина (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с юбилеем, актрисе исполнилось 90 лет. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Ваши творческие успехи и достижения на сцене родного Театра имени Моссовета и в кинематографе заслуживают искреннего признания. Вы всегда трудитесь увлеченно, с полной душевной отдачей, щедро дарите зрителям свой талант, радуете неподражаемым актерским темпераментом и мастерством», — говорится в телеграмме.

Президент пожелал актрисе бодрости духа, здоровья и всего самого доброго.

Также Талызину поздравил премьер-министр Михаил Мишустин.

«На знаменитых подмостках «Моссовета» вы с невероятным изяществом перевоплощаетесь в героинь разных эпох, создаете шедевры драматического искусства. <...> Успех картин Эльдара Рязанова, Георгия Данелии — это и ваша заслуга», — говорится в телеграмме главы правительства.

Валентина Талызина — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1985). Она родилась 22 января 1935 года в Омске. Талызина служит в Театре имени Моссовета с 1958 года по настоящее время.

Дебютировала в кино в 1963 году в фильме «Человек, который сомневается». Актриса снялась более чем в 100 фильмах, среди которых — «Ирония судьбы, или С легким паром», «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники» и другие.