 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Путин поздравил Валентину Талызину с юбилеем

Валентина Талызина
Валентина Талызина (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Президент России Владимир Путин поздравил народную артистку РСФСР Валентину Талызину с юбилеем, актрисе исполнилось 90 лет. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Ваши творческие успехи и достижения на сцене родного Театра имени Моссовета и в кинематографе заслуживают искреннего признания. Вы всегда трудитесь увлеченно, с полной душевной отдачей, щедро дарите зрителям свой талант, радуете неподражаемым актерским темпераментом и мастерством», — говорится в телеграмме.

Президент пожелал актрисе бодрости духа, здоровья и всего самого доброго.

Также Талызину поздравил премьер-министр Михаил Мишустин.

«На знаменитых подмостках «Моссовета» вы с невероятным изяществом перевоплощаетесь в героинь разных эпох, создаете шедевры драматического искусства. <...> Успех картин Эльдара Рязанова, Георгия Данелии — это и ваша заслуга», — говорится в телеграмме главы правительства.

Путин поздравил россиян с Новым годом
Общество
Владимир Путин

Валентина Талызина — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1985). Она родилась 22 января 1935 года в Омске. Талызина служит в Театре имени Моссовета с 1958 года по настоящее время.

Дебютировала в кино в 1963 году в фильме «Человек, который сомневается». Актриса снялась более чем в 100 фильмах, среди которых — «Ирония судьбы, или С легким паром», «Зигзаг удачи», «Старики-разбойники» и другие.

Какие товары подорожали больше всего. Инфографика

В Госдуме попросили СК провести расследование смерти Лермонтова

Сколько россияне тратили в 2024 году

Ставки до 35%: что будет с ипотекой в 2025 году

Трамп помиловал основателя даркнет-площадки Silk Road

Заболеваемость ОРВИ в России выросла на 29% за неделю

Реальные ставки по кредиткам в России выросли почти до 40%

В России стартовали продажи нового Kia Sportage. Подробности

Странная парочка: как винные эксперты сочетали дорогие вина и уличную еду

Названы самые востребованные автомобили с пробегом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Валентина Талызина юбилей поздравление Владимир Путин
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Валентина Талызина фото

Валентина Талызина

актриса
22 января 1935 года
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России
3 марта 1966 года
Материалы по теме
Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с 90-летием
Общество
Путин поздравил Боярского с 75-летним юбилеем
Общество
Путин поздравил российского шахматиста Непомнящего с победой на ЧМ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 22 января
EUR ЦБ: 103,29 (-1,76) Инвестиции, 21 янв, 18:01 Курс доллара на 22 января
USD ЦБ: 99,93 (-2,03) Инвестиции, 21 янв, 18:01
Россиянки сыграют с чемпионками Уимблдона в полуфинале Australian OpenСпорт, 12:30
Движение судов перекроют над затонувшим в Керченском проливе танкеромОбщество, 12:28
Захарова заявила о смене ценностей в США с приходом к власти ТрампаПолитика, 12:27
Трамп потребовал извинений от просившего жалости к мигрантам епископаПолитика, 12:21
Путин переназначил Краснова генеральным прокуроромПолитика, 12:20
Российские войска заняли Западное в Харьковской областиПолитика, 12:20
Таможенники нашли в автобусе в Хабаровском крае рога сайгакаОбщество, 12:14
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Джо Байден после ухода с поста уехал в калифорнийский винный городВино, 12:10
Трамп объявил о крупнейшем ИИ-проекте в истории на $500 млрдТехнологии и медиа, 12:08
Жители Нарвы в Эстонии решили протестовать из-за цен на отоплениеПолитика, 12:06
Александр Петров заявил о безусловной зависти к успеху Юры БорисоваLife, 12:04
Azimut Hotels откроет третий Metropol в РоссииБизнес, 12:03
Чемпион мира по рапиду заявил о нежелании играть в России из-за ФШРСпорт, 12:01
ГК «Цифровые привычки» — о современных вызовах и будущем IT-рынкаРБК Компании, 12:00