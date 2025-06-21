«Ирония судьбы» и «Зигзаг удачи»: жизнь и роли Валентины Талызиной

Валентина Талызина родилась в Омске в 1935 году. Девушка не предполагала, что станет актрисой, и собиралась учиться на историческом факультете пединститута. Туда она не поступила и пошла в Омский сельскохозяйственный институт, чтобы стать экономистом. Во время учебы Талызина начала заниматься в драматической студии, заинтересовалась сценой и в итоге бросила экономику, чтобы поступать в ГИТИС.

«Так как за моей спиной были три тысячи километров, без документов, в неизвестность, то читала я, наверное, всё-таки хорошо. Тургенева, — это были какие-то описания из «Записок охотника», которые читать невозможно, стихи Пушкина. А когда добралась до Корнейчука с монологом няни из «Платона Кречета», мне сказали, что достаточно, больше не надо. Меня приняли с первого тура. Потом, когда я стала студенткой ГИТИСа, педагог по сценической речи сказал, что у меня ужасающий говор. У меня было полное недоумение: как, какой говор, откуда? Самое страшное, что тогда я сама этого не слышала. Мне нравилось заниматься сценической речью, зубрить гласные и согласные», — вспоминала она о переезде в Москву.