 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

«Ирония судьбы» и «Зигзаг удачи»: жизнь и роли Валентины Талызиной

Умерла игравшая в «Иронии судьбы» народная артистка России Валентина Талызина

В фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Талызина играла подругу главной героини, также она озвучила главную героиню, Надю. В серии мультфильмов о Простоквашино она озвучила маму Дяди Федора. Артистка умерла на 91-м году жизни
Валентина Талызина родилась в Омске в 1935 году. Девушка не предполагала, что станет актрисой, и собиралась учиться на историческом факультете пединститута. Туда она не поступила и пошла в Омский сельскохозяйственный институт, чтобы стать экономистом. Во время учебы Талызина начала заниматься в драматической студии, заинтересовалась сценой и в итоге бросила экономику, чтобы поступать в ГИТИС. &laquo;Так как за моей спиной были три тысячи километров, без документов, в неизвестность, то читала я, наверное, всё-таки хорошо. Тургенева, &mdash; это были какие-то описания из &laquo;Записок охотника&raquo;, которые читать невозможно, стихи Пушкина. А когда добралась до Корнейчука с монологом няни из &laquo;Платона Кречета&raquo;, мне сказали, что достаточно, больше не надо. Меня приняли с первого тура. Потом, когда я стала студенткой ГИТИСа, педагог по сценической речи сказал, что у меня ужасающий говор. У меня было полное недоумение: как, какой говор, откуда? Самое страшное, что тогда я сама этого не слышала. Мне нравилось заниматься сценической речью, зубрить гласные и согласные&raquo;, &mdash; вспоминала она о переезде в Москву.
Фото: из личного архива

Валентина Талызина родилась в Омске в 1935 году. Девушка не предполагала, что станет актрисой, и собиралась учиться на историческом факультете пединститута. Туда она не поступила и пошла в Омский сельскохозяйственный институт, чтобы стать экономистом. Во время учебы Талызина начала заниматься в драматической студии, заинтересовалась сценой и в итоге бросила экономику, чтобы поступать в ГИТИС.

«Так как за моей спиной были три тысячи километров, без документов, в неизвестность, то читала я, наверное, всё-таки хорошо. Тургенева, — это были какие-то описания из «Записок охотника», которые читать невозможно, стихи Пушкина. А когда добралась до Корнейчука с монологом няни из «Платона Кречета», мне сказали, что достаточно, больше не надо. Меня приняли с первого тура. Потом, когда я стала студенткой ГИТИСа, педагог по сценической речи сказал, что у меня ужасающий говор. У меня было полное недоумение: как, какой говор, откуда? Самое страшное, что тогда я сама этого не слышала. Мне нравилось заниматься сценической речью, зубрить гласные и согласные», — вспоминала она о переезде в Москву.

На фото:&nbsp;Евгений Леонов и Талызина в фильме &laquo;Зигзаг удачи&raquo;, режиссёра Эльдара Рязанова, 1968 год. Дебют Валентины Талызиной в кино состоялся в 1963 году, она сыграла в детективе &laquo;Человек, который сомневается&raquo;. Всего на ее счету больше ста ролей в кино и телефильмах. Она снималась у Эльдара Рязанова (&laquo;Зигзаг удачи&raquo;, &laquo;Ирония судьбы&raquo;), Георгия Данелии (&laquo;Афоня&raquo;) и других знаменитых режиссеров.

На фото: Евгений Леонов и Талызина в фильме «Зигзаг удачи», режиссёра Эльдара Рязанова, 1968 год.

Дебют Валентины Талызиной в кино состоялся в 1963 году, она сыграла в детективе «Человек, который сомневается». Всего на ее счету больше ста ролей в кино и телефильмах. Она снималась у Эльдара Рязанова («Зигзаг удачи», «Ирония судьбы»), Георгия Данелии («Афоня») и других знаменитых режиссеров.

На фото:&nbsp;Сцена из спектакля &laquo;Дядюшкин сон&raquo; по одноименной повести Федора Достоевского, постановка Театра имени Моссовета. Валентина&nbsp;Талызина&nbsp;в роли Зинаиды , Москва, 01 июля 1965 год. После окончания театрального института в 1958 году молодая актриса пришла в труппу Театра имени Моссовета. На его сцене она исполнила больше сорока ролей, а в последние годы играла главную роль в постановке &laquo;Васса&raquo; (по пьесе &laquo;Васса Железнова&raquo; Максима Горького). &laquo;Я лет шесть вообще ничего не играла на сцене. И когда поняла, что никто мне ролей и не собирается давать, сама обратилась к нашему директору. Не скандалила, конечно, но предъявила претензию. И предложила себя на роль главной героини в этой постановке Сергея Виноградова. А перед этим перечитала пьесу Горького. Их вообще-то два варианта&nbsp;&mdash; один 1910 года, другой&nbsp;&mdash; 1935-го. Я выбрала первый, потому что он абсолютно созвучен сегодняшнему дню &lt;&hellip;&gt; этой жаждой денег до потери человеческого облика, совести и всех нравственных категорий! Погоня за наследством приводит мою героиню к трагедии. Все сейчас сошли с ума из-за денег, в том числе и в искусстве&raquo;,&nbsp;&mdash; говорила Талызина об этой роли в январе 2020 года.
Фото: Михаил Озерский / РИА Новости

На фото: Сцена из спектакля «Дядюшкин сон» по одноименной повести Федора Достоевского, постановка Театра имени Моссовета. Валентина Талызина в роли Зинаиды , Москва, 01 июля 1965 год.

После окончания театрального института в 1958 году молодая актриса пришла в труппу Театра имени Моссовета. На его сцене она исполнила больше сорока ролей, а в последние годы играла главную роль в постановке «Васса» (по пьесе «Васса Железнова» Максима Горького). «Я лет шесть вообще ничего не играла на сцене. И когда поняла, что никто мне ролей и не собирается давать, сама обратилась к нашему директору. Не скандалила, конечно, но предъявила претензию. И предложила себя на роль главной героини в этой постановке Сергея Виноградова. А перед этим перечитала пьесу Горького. Их вообще-то два варианта — один 1910 года, другой — 1935-го. Я выбрала первый, потому что он абсолютно созвучен сегодняшнему дню <…> этой жаждой денег до потери человеческого облика, совести и всех нравственных категорий! Погоня за наследством приводит мою героиню к трагедии. Все сейчас сошли с ума из-за денег, в том числе и в искусстве», — говорила Талызина об этой роли в январе 2020 года.

На фото: Валентина Талызина и Роман Виктюк во время выступления на открытии Центра в Доме актера в Москве, 31 января 1994 года. В ГИТИСе Талызина познакомилась Романом Виктюком. &laquo;Наши отношения с Ромой продолжились и после ГИТИСа. Он пришел в Театр имени Моссовета и начал ставить спектакль &laquo;Вечерний свет&raquo;. В то время казалось, что мы так и будем с ним идти рука об руку, но все сложилось, конечно, иначе. Если&nbsp;бы в тот момент мне сказали, что я сброшу своего кумира со столь любовно воздвигнутого моими руками пьедестала, я&nbsp;бы никогда не поверила. Но случилось именно так. Когда я снималась у Сергея Бодрова в картине &laquo;Непрофессионалы&raquo;, мне очень хотелось познакомить его с Виктюком. Думала, двум талантливым, но таким разным режиссерам будет о чем поговорить. Пригласила их в гости, все приготовила, накрыла стол. Приехал Бодров, а Роман Григорьевич не пришел. Стал знаменитым...&raquo;&nbsp;&mdash; писала актриса в мемуарах.
Фото: Алексей Бабушкин / ТАСС

На фото: Валентина Талызина и Роман Виктюк во время выступления на открытии Центра в Доме актера в Москве, 31 января 1994 года.

В ГИТИСе Талызина познакомилась Романом Виктюком. «Наши отношения с Ромой продолжились и после ГИТИСа. Он пришел в Театр имени Моссовета и начал ставить спектакль «Вечерний свет». В то время казалось, что мы так и будем с ним идти рука об руку, но все сложилось, конечно, иначе. Если бы в тот момент мне сказали, что я сброшу своего кумира со столь любовно воздвигнутого моими руками пьедестала, я бы никогда не поверила. Но случилось именно так. Когда я снималась у Сергея Бодрова в картине «Непрофессионалы», мне очень хотелось познакомить его с Виктюком. Думала, двум талантливым, но таким разным режиссерам будет о чем поговорить. Пригласила их в гости, все приготовила, накрыла стол. Приехал Бодров, а Роман Григорьевич не пришел. Стал знаменитым...» — писала актриса в мемуарах.

Валентина Талызина, Москва, апрель, 1980 год.

Валентина Талызина, Москва, апрель, 1980 год.

На фото: Валентина Талызина (справа) и Лия Ахеджакова в фильме &laquo;Ирония судьбы, или С легким паром!&raquo; Талызина много работала и над озвучиванием кино и мультфильмов. Ее голосом разговаривает мама Римма в мультфильме &laquo;Трое из Простоквашино&raquo;. В &laquo;Иронии судьбы&raquo; Талызина появляется и на экране, и дублирует за кадром Барбару Брыльску. &laquo;До сих пор поражаюсь, что мой голос подошел для картины &laquo;Ирония судьбы&raquo;. Это была очень ответственная работа, и мне удалось выполнить ее достойно. Я сыграла то, что не доиграла Брыльска&raquo;,&nbsp;&mdash; говорила Талызина. В 1985 году она получила звание Народной артистки РСФСР, в числе ее наград&nbsp;&mdash; орден &laquo;За заслуги перед Отечеством&raquo; IV степени.
Фото: Мосфильм

На фото: Валентина Талызина (справа) и Лия Ахеджакова в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Талызина много работала и над озвучиванием кино и мультфильмов. Ее голосом разговаривает мама Римма в мультфильме «Трое из Простоквашино». В «Иронии судьбы» Талызина появляется и на экране, и дублирует за кадром Барбару Брыльску. «До сих пор поражаюсь, что мой голос подошел для картины «Ирония судьбы». Это была очень ответственная работа, и мне удалось выполнить ее достойно. Я сыграла то, что не доиграла Брыльска», — говорила Талызина.

В 1985 году она получила звание Народной артистки РСФСР, в числе ее наград — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

На фото:&nbsp;Ксения Хаирова, дочь Валентины Талызиной Актриса была замужем за художником Леонидом Непомнящим, они прожили в браке чуть больше десяти лет. Их дочь Ксения Хаирова &ndash; актриса Центрального академического театра Российской армии.
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

На фото: Ксения Хаирова, дочь Валентины Талызиной

Актриса была замужем за художником Леонидом Непомнящим, они прожили в браке чуть больше десяти лет. Их дочь Ксения Хаирова – актриса Центрального академического театра Российской армии.

Валентина Талызина&nbsp; в роли графини&nbsp;Анна Федотовны&nbsp;во время пресс-показа спектакля &laquo;Пиковая дама&raquo; в театре Моссовета,&nbsp;ноябрь 2023 года
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Валентина Талызина  в роли графини Анна Федотовны во время пресс-показа спектакля «Пиковая дама» в театре Моссовета, ноябрь 2023 года

Валентина Талызина, получившая награду в номинации &laquo;Легенда сцены&raquo;, на 13-й церемонии вручения премии &laquo;Звезда театрала&raquo; в театре имени Евгения Вахтангова
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Валентина Талызина, получившая награду в номинации «Легенда сцены», на 13-й церемонии вручения премии «Звезда театрала» в театре имени Евгения Вахтангова

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию

Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей

В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине

Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару

Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»

Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»

В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анастасия Антипова Анастасия Антипова
мультимедиа Валентина Талызина
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
Иранский ученый-ядерщик погиб при ударе Израиля вместе с женой Политика, 14:41
Соболенко проиграла 164-й ракетке мира в полуфинале турнира в Берлине Спорт, 14:32
Генерала ВСУ Наева уволили с поста командира тактической группы «Угледар» Политика, 14:31
Как инфляция «съедает» сбережения и как их спасти РБК и ПСБ, 14:30
Причиной смерти Валентины Талызиной стала онкология Общество, 14:25
Сечин сравнил создание нового облика энергетики с поиском золотого руна Бизнес, 14:17
Операторы связи попросили власти перестать использовать их как доноров Технологии и медиа, 14:07
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Как вырастить из хобби бизнес-империю РБК и VOYAH, 14:00
Лукашенко встретился со спецпосланником Трампа по Украине Китом Келлогом Политика, 13:55
Мордашов рассказал об ошибке, которая обошлась ему в $7 млрд Бизнес, 13:46
США подняли бомбардировщики B-2 и направили их в сторону Ближнего Востока Политика, 13:42
Прощание с Валентиной Талызиной состоится в Театре Моссовета Общество, 13:36
Олимпийский чемпион Нагорный заявил, что «неофициально» завершил карьеру Спорт, 13:34
Сечин сообщил, что майнинг крипты обогнал по затратам энергии Польшу Технологии и медиа, 13:23