«Ирония судьбы» и «Зигзаг удачи»: жизнь и роли Валентины Талызиной
В фильме «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» Талызина играла подругу главной героини, также она озвучила главную героиню, Надю. В серии мультфильмов о Простоквашино она озвучила маму Дяди Федора. Артистка умерла на 91-м году жизни
Валентина Талызина родилась в Омске в 1935 году. Девушка не предполагала, что станет актрисой, и собиралась учиться на историческом факультете пединститута. Туда она не поступила и пошла в Омский сельскохозяйственный институт, чтобы стать экономистом. Во время учебы Талызина начала заниматься в драматической студии, заинтересовалась сценой и в итоге бросила экономику, чтобы поступать в ГИТИС.
«Так как за моей спиной были три тысячи километров, без документов, в неизвестность, то читала я, наверное, всё-таки хорошо. Тургенева, — это были какие-то описания из «Записок охотника», которые читать невозможно, стихи Пушкина. А когда добралась до Корнейчука с монологом няни из «Платона Кречета», мне сказали, что достаточно, больше не надо. Меня приняли с первого тура. Потом, когда я стала студенткой ГИТИСа, педагог по сценической речи сказал, что у меня ужасающий говор. У меня было полное недоумение: как, какой говор, откуда? Самое страшное, что тогда я сама этого не слышала. Мне нравилось заниматься сценической речью, зубрить гласные и согласные», — вспоминала она о переезде в Москву.
На фото: Евгений Леонов и Талызина в фильме «Зигзаг удачи», режиссёра Эльдара Рязанова, 1968 год.
Дебют Валентины Талызиной в кино состоялся в 1963 году, она сыграла в детективе «Человек, который сомневается». Всего на ее счету больше ста ролей в кино и телефильмах. Она снималась у Эльдара Рязанова («Зигзаг удачи», «Ирония судьбы»), Георгия Данелии («Афоня») и других знаменитых режиссеров.
На фото: Сцена из спектакля «Дядюшкин сон» по одноименной повести Федора Достоевского, постановка Театра имени Моссовета. Валентина Талызина в роли Зинаиды , Москва, 01 июля 1965 год.
После окончания театрального института в 1958 году молодая актриса пришла в труппу Театра имени Моссовета. На его сцене она исполнила больше сорока ролей, а в последние годы играла главную роль в постановке «Васса» (по пьесе «Васса Железнова» Максима Горького). «Я лет шесть вообще ничего не играла на сцене. И когда поняла, что никто мне ролей и не собирается давать, сама обратилась к нашему директору. Не скандалила, конечно, но предъявила претензию. И предложила себя на роль главной героини в этой постановке Сергея Виноградова. А перед этим перечитала пьесу Горького. Их вообще-то два варианта — один 1910 года, другой — 1935-го. Я выбрала первый, потому что он абсолютно созвучен сегодняшнему дню <…> этой жаждой денег до потери человеческого облика, совести и всех нравственных категорий! Погоня за наследством приводит мою героиню к трагедии. Все сейчас сошли с ума из-за денег, в том числе и в искусстве», — говорила Талызина об этой роли в январе 2020 года.
На фото: Валентина Талызина и Роман Виктюк во время выступления на открытии Центра в Доме актера в Москве, 31 января 1994 года.
В ГИТИСе Талызина познакомилась Романом Виктюком. «Наши отношения с Ромой продолжились и после ГИТИСа. Он пришел в Театр имени Моссовета и начал ставить спектакль «Вечерний свет». В то время казалось, что мы так и будем с ним идти рука об руку, но все сложилось, конечно, иначе. Если бы в тот момент мне сказали, что я сброшу своего кумира со столь любовно воздвигнутого моими руками пьедестала, я бы никогда не поверила. Но случилось именно так. Когда я снималась у Сергея Бодрова в картине «Непрофессионалы», мне очень хотелось познакомить его с Виктюком. Думала, двум талантливым, но таким разным режиссерам будет о чем поговорить. Пригласила их в гости, все приготовила, накрыла стол. Приехал Бодров, а Роман Григорьевич не пришел. Стал знаменитым...» — писала актриса в мемуарах.
Валентина Талызина, Москва, апрель, 1980 год.
На фото: Валентина Талызина (справа) и Лия Ахеджакова в фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Талызина много работала и над озвучиванием кино и мультфильмов. Ее голосом разговаривает мама Римма в мультфильме «Трое из Простоквашино». В «Иронии судьбы» Талызина появляется и на экране, и дублирует за кадром Барбару Брыльску. «До сих пор поражаюсь, что мой голос подошел для картины «Ирония судьбы». Это была очень ответственная работа, и мне удалось выполнить ее достойно. Я сыграла то, что не доиграла Брыльска», — говорила Талызина.
В 1985 году она получила звание Народной артистки РСФСР, в числе ее наград — орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.
На фото: Ксения Хаирова, дочь Валентины Талызиной
Актриса была замужем за художником Леонидом Непомнящим, они прожили в браке чуть больше десяти лет. Их дочь Ксения Хаирова – актриса Центрального академического театра Российской армии.
Валентина Талызина в роли графини Анна Федотовны во время пресс-показа спектакля «Пиковая дама» в театре Моссовета, ноябрь 2023 года
Валентина Талызина, получившая награду в номинации «Легенда сцены», на 13-й церемонии вручения премии «Звезда театрала» в театре имени Евгения Вахтангова
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