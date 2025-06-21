Генпрокурор Венесуэлы рассказал о запросах России на выдачу преступников

Россия направляла четыре запроса на экстрадицию из Венесуэлы обвиняемых в преступлениях. Речь идёт о гражданах России Станиславе Ружицком, Ярославе Трубинове, Сергее Полякове и Леониде Закамалдине.

Тарек Уильям Сааб (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Россия направляла четыре запроса на экстрадицию из Венесуэлы лиц, обвиняемых в совершении преступлений, рассказал РБК генеральный прокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб.

«На сегодняшний день мы получили четыре запроса о выдаче из России. На данный момент был исполнен один из этих четырех запросов. Остальные два находятся на рассмотрении, а по одному продолжается розыск в Венесуэле», — сообщил он.

По словам Тарека Сааба, речь идёт о гражданах России Станиславе Ружицком, Ярославе Трубинове, Сергее Полякове и Леониде Закамалдине.

Запросы по Полякову и Закамалдину находятся на рассмотрении, Трубинов в розыске, а Ружицкий был выдан России.

«Мы работаем по запросам на экстрадицию. В конце прошлого года Венесуэла выдала российского гражданина Станислава Ружицкого. Он был обвинен в незаконной торговле оружием и наркотрафике. Кроме того, 27 марта 2024 года мы предотвратили очень много случаев продажи особо крупной партии наркотиков, и совместными с Россией усилиями предотвратили их распространение, выдали преступника, который был гражданином России», — уточнил генпрокурор Венесуэлы.

Ружицкого обвинили в торговле наркотиками. По данным следствия, в 2011 году он подготовил к сбыту 4,9 кг амфетамина, 1,3 килограмма МДМА и более двух килограммов гашиша. В мае 2012 года — еще свыше 11,7 килограммов гашиша.

В 2013 году ФСБ предъявила ему обвинение, но Ружицкий скрылся за границей. По поручению Генпрокуратуры России в 2016 году был организован его международный розыск. В марте 2024 года его задержали в Венесуэле.

Полное имя Закамалдина совпадает с указанным в перечне террористов и экстремистов Росфинмониторинга с пометкой о наличии сведений о возможной причастности к терроризму.

Данные Трубинова совпадают с именем находящегося в розыске по делу, возбужденному в 2017 году по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Его ведет следственный отдел по Выборгу.

Данные по Полякову в открытых источниках не позволяют идентифицировать его в контексте запроса на экстрадицию.

«Когда мы говорим об экстрадиции, мы имеем в виду институт, имеющий особое значение для международного уголовного сотрудничества, особенно в борьбе с транснациональной преступностью. В отношениях между Россией и Венесуэлой мы располагали своевременным предоставлением необходимых документов, что позволяет осуществлять соответствующие процедуры», — заключил Тарек Сааб.