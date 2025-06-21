 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
ПМЭФ-2025 ,  
0 
Эксклюзив

Генпрокурор Венесуэлы — о «мутациях» наркобизнеса и запросах из России

Генпрокурор Венесуэлы Сааб — о «мутациях» наркобизнеса и запросах из России
Сюжет
ПМЭФ-2025
Сюжет
Интервью РБК
Генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб рассказал РБК об уголовных делах и запросах из России на выдачу преступников, «мутации» наркотрафика и о том, как работает единственная в мире прокуратура с муралом Достоевского на стене
Тарек Уильям Сааб
Тарек Уильям Сааб (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Об уголовных делах и запросах из России на выдачу преступников

«Мы работаем по запросам на экстрадицию. В конце прошлого года Венесуэла выдала российского гражданина Станислава Ружицкого. Он был обвинен в незаконной торговле оружием и наркотрафике. Кроме того, 27 марта 2024 года мы совместно с Россией предотвратили продажу особо крупной партии наркотиков и выдали преступника, который был гражданином России.

На сегодняшний день мы получили четыре запроса о выдаче из России. На данный момент был исполнен один из этих четырех запросов. Остальные два находятся на рассмотрении, а по одному продолжается розыск в Венесуэле. Речь идёт о вышеупомянутом Станиславе Ружицком, а также о Ярославе Трубинове, Сергее Полякове и Леониде Закамалдине. Запросов с нашей стороны о выдаче из России не было».

О «мутациях» наркоторговли

«К сожалению, наркотрафик постоянно меняет форму, происходит его мутация. Раньше чаще всего наркотики перевозили в самолетах. Сейчас больше используется наземный и водный транспорт, а также те, кого называют «мулами», — люди, которые перевозят наркотики в желудке: они глотают вещества, и потом при помощи медицинской процедуры их извлекают. Наша задача — предотвращать возникновение новых способов перевозки наркотиков. Мы достигли больших результатов в этой борьбе, все изъятые наркотики немедленно сжигаются в соответствии со специальной юридической процедурой».

Тарек Уильям Сааб
Тарек Уильям Сааб
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

О перетоке оружия из Украины на «черный» рынок

«Конечно, незаконный трафик оружия — это преступление. Но речь идет не только о перетоке оружия. Эту войну поддерживают западные страны, которые подрывает те связи, которые были налажены давным-давно. Вот это я считаю преступлением. Во времена Советского союза это (Россия и Украина — ред.) вообще была одна страна. Мы принимаем все меры, чтобы снять маски и показать двойную мораль западных стран, которые поддерживают Зеленского».

О том, как и зачем регулировать социальные сети

В 2023 году было подписано очень важное соглашение с Россией, которое определяет меры в сфере кибербезопасности. Там есть несколько аспектов: специальное обучение, развитие технологий, разработка правовых рамок и международная координация. Мессенджеры и социальные сети — площадка, на которой совершаются киберпреступления. У нас есть стратегический и очень конкретный подход к борьбе с этим — должна быть обеспечена прозрачность алгоритмов. Мы наблюдаем, как, например, ЦРУ и транснациональные индустрии используют социальные сети и мессенджеры, чтобы проникать в умы детей и молодежи, превращая плохое в хорошее, и, наоборот, хорошее в плохое.

Я подробно изучаю концепцию гибридной войны. Одна из ее фаз подразумевает использование соцсетей. Мы бдительны, хотя, к счастью, этот вид преступлений не получил широкое распространение в Венесуэле. Мы пользуемся Telegram, даже у Генпрокуратуры Венесуэлы есть свой Telegram-канал.

Тарек Уильям Сааб
Тарек Уильям Сааб
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

О том, как контролировать криптовалюты

Это валюта будущего, с которой связано много вызовов. Надо регулировать законодательство, приспосабливать его к новым реалиям и сотрудничать на международном уровне в этой сфере. Я думаю, что этот рынок поддается регулированию и контролю. Если есть преступления, то есть и меры по противодействию.

В прошлом году мы использовали определенные алгоритмы и раскрыли с их помощью очень крупную коррупционную схему. Мы задержали президента государственной нефтегазовой компании Petrоleos de Venezuela (PDVSA) Тарека эль-Айссами (занимал также должность вице-премьера Венесуэлы по вопросам экономики, министра нефти — РБК). Его главным сообщником был президент венесуэльской криптовалютной компании (имеется в виду SUNACRIP. — РБК.). Они использовали криптовалюту для коррупции, чтобы было невозможно отследить, где находятся деньги. И мы задержали обоих. Мы обнаружили это в 2023 году, а в 2024 году мы задержали уже почти 100 человек в деле о коррупции в нефтегазовой и финансовой сферах, в том числе президента SUNACRIP, компании, которая была замешана в этой схеме.

О Екатерине II, Уго Чавесе и БРИКС

Наша главная цель — разработать меры по безопасности и предотвратить наркотрафик. Взаимодействие между нашими странами сейчас усилилось. Подписан уже третий документ о сотрудничестве. Генеральный прокурор России Игорь Краснов приезжал к нам в мае, а я приезжал в июне прошлого года на Юридический форум в Санкт-Петербурге. Мы начали плотно работать по тому соглашению, которое было подписано в Каракасе.

В этом году мы отмечаем 80 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой. Я напомню историю, чтобы показать, что все это развивается постепенно. Ещё в XVIII веке российская императрица Екатерина Великая разрешила генералиссимусу Франсиско де Миранде носить форму российского полковника. Это был символ большого вклада Российской империи в борьбу венесуэльского народа за независимость от Испанского королевства. После победы на выборах Уго Чавеса отношения России и Венесуэлы очень сильно укрепились. И сейчас это продолжается при президенте Николасе Мадуро. Я считаю, что мы можем вместе противостоять действиям Запада, которые направлены против нас.

В 1960-е — 1980-е наши отношения были не такими. Но последние 25 лет история российско-венесуэльских отношений изменилась в позитивном смысле. Я уверен, что Венесуэла войдет в БРИКС, и это произойдет скоро. Президент Владимир Путин всегда поддерживает намерение Венесуэлы вступить в БРИКС.

Тарек Уильям Сааб
Тарек Уильям Сааб
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

О том, почему генпрокурор пишет стихи

Есть один момент. Когда я возглавил генеральную прокуратуру Венесуэлы, на левой стене нашего здания появился огромный мурал с изображением одного из величайших писателей человечества — Федора Достоевского. Это была моя идея. Многие приходят туда теперь просто фотографироваться. Назовите мне еще хоть одну генеральную прокуратуру, где на стене — портрет Достоевского. Мне ещё очень нравится Владимир Маяковский и особенно «Облако в штанах».

Сейчас у меня 16 опубликованных книг. Я не учился нигде на поэта, но на это влияет все, что я читаю. На меня очень сильно повлияли русские писатели, особенно Толстой, Достоевский и Маяковский.

Я напишу стихотворение после поездки в Санкт-Петербург. Загадочный город, который застыл во времени. Очень много мостов, много воды, и женщины здесь очень красивые.

Тарек Уильям Сааб
Тарек Уильям Сааб
(Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию

Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей

В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине

Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару

Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»

Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»

В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Петр Канаев Петр Канаев, Валентина Шварцман Валентина Шварцман
Венесуэла Николас Мадуро Генпрокуратура Фёдор Достоевский
Материалы по теме
Генпрокуратура пообещала присмотреть за возвращением иностранных компаний
Политика
Глава КАМАЗа — РБК: «Это не просто охлаждение рынка, это коллапс»
Бизнес
Мадуро назвал Стармера «демоническим» из-за подготовки Британии к войне
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 20 июн, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 20 июн, 18:52
Во Владимирской области на трасу М-7 обрушился надземный переход Общество, 10:07
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколения РБК и ПИК, 10:03
10 лучших вкладов для пенсионеров со ставкой до 20% годовых Инвестиции, 10:00
Токсичная эрудиция: как избыток знаний тормозит ваше развитиеПодписка на РБК, 10:00
Минцифры объяснило, почему СМС-оповещение о сбоях связи нецелесообразно Технологии и медиа, 10:00
Путин заявил, что Украина должна признать итоги референдумов Политика, 09:50
Подберите вино, чтобы скрасить пасмурные дни Вино, 09:43
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
ЦАХАЛ заявила о гибели командира бригады беспилотников КСИР Политика, 09:37
Море, солнце и еда: чем удивляет кухня Италии и в чем ее главные секреты РБК и Перекрёсток, 09:30
Кровь, ИИ и консультации из тюрьмы. Как возрождается скандальный TheranosПодписка на РБК, 09:30
Генпрокурор Венесуэлы рассказал о запросах России на выдачу преступников Общество, 09:17
Генпрокурор Венесуэлы — о «мутациях» наркобизнеса и запросах из России Политика, 09:16
На Енисее произошел второй за месяц выброс нефтепродуктов Общество, 09:09
Путин оценил сообщения о планах Ирана создать ядерное оружие Политика, 09:05