Генпрокурор Венесуэлы Тарек Уильям Сааб рассказал РБК об уголовных делах и запросах из России на выдачу преступников, «мутации» наркотрафика и о том, как работает единственная в мире прокуратура с муралом Достоевского на стене

Тарек Уильям Сааб (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Об уголовных делах и запросах из России на выдачу преступников

«Мы работаем по запросам на экстрадицию. В конце прошлого года Венесуэла выдала российского гражданина Станислава Ружицкого. Он был обвинен в незаконной торговле оружием и наркотрафике. Кроме того, 27 марта 2024 года мы совместно с Россией предотвратили продажу особо крупной партии наркотиков и выдали преступника, который был гражданином России.

На сегодняшний день мы получили четыре запроса о выдаче из России. На данный момент был исполнен один из этих четырех запросов. Остальные два находятся на рассмотрении, а по одному продолжается розыск в Венесуэле. Речь идёт о вышеупомянутом Станиславе Ружицком, а также о Ярославе Трубинове, Сергее Полякове и Леониде Закамалдине. Запросов с нашей стороны о выдаче из России не было».

О «мутациях» наркоторговли

«К сожалению, наркотрафик постоянно меняет форму, происходит его мутация. Раньше чаще всего наркотики перевозили в самолетах. Сейчас больше используется наземный и водный транспорт, а также те, кого называют «мулами», — люди, которые перевозят наркотики в желудке: они глотают вещества, и потом при помощи медицинской процедуры их извлекают. Наша задача — предотвращать возникновение новых способов перевозки наркотиков. Мы достигли больших результатов в этой борьбе, все изъятые наркотики немедленно сжигаются в соответствии со специальной юридической процедурой».

Тарек Уильям Сааб (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

О перетоке оружия из Украины на «черный» рынок

«Конечно, незаконный трафик оружия — это преступление. Но речь идет не только о перетоке оружия. Эту войну поддерживают западные страны, которые подрывает те связи, которые были налажены давным-давно. Вот это я считаю преступлением. Во времена Советского союза это (Россия и Украина — ред.) вообще была одна страна. Мы принимаем все меры, чтобы снять маски и показать двойную мораль западных стран, которые поддерживают Зеленского».

О том, как и зачем регулировать социальные сети

В 2023 году было подписано очень важное соглашение с Россией, которое определяет меры в сфере кибербезопасности. Там есть несколько аспектов: специальное обучение, развитие технологий, разработка правовых рамок и международная координация. Мессенджеры и социальные сети — площадка, на которой совершаются киберпреступления. У нас есть стратегический и очень конкретный подход к борьбе с этим — должна быть обеспечена прозрачность алгоритмов. Мы наблюдаем, как, например, ЦРУ и транснациональные индустрии используют социальные сети и мессенджеры, чтобы проникать в умы детей и молодежи, превращая плохое в хорошее, и, наоборот, хорошее в плохое.

Я подробно изучаю концепцию гибридной войны. Одна из ее фаз подразумевает использование соцсетей. Мы бдительны, хотя, к счастью, этот вид преступлений не получил широкое распространение в Венесуэле. Мы пользуемся Telegram, даже у Генпрокуратуры Венесуэлы есть свой Telegram-канал.

Тарек Уильям Сааб (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

О том, как контролировать криптовалюты

Это валюта будущего, с которой связано много вызовов. Надо регулировать законодательство, приспосабливать его к новым реалиям и сотрудничать на международном уровне в этой сфере. Я думаю, что этот рынок поддается регулированию и контролю. Если есть преступления, то есть и меры по противодействию.

В прошлом году мы использовали определенные алгоритмы и раскрыли с их помощью очень крупную коррупционную схему. Мы задержали президента государственной нефтегазовой компании Petrоleos de Venezuela (PDVSA) Тарека эль-Айссами (занимал также должность вице-премьера Венесуэлы по вопросам экономики, министра нефти — РБК). Его главным сообщником был президент венесуэльской криптовалютной компании (имеется в виду SUNACRIP. — РБК.). Они использовали криптовалюту для коррупции, чтобы было невозможно отследить, где находятся деньги. И мы задержали обоих. Мы обнаружили это в 2023 году, а в 2024 году мы задержали уже почти 100 человек в деле о коррупции в нефтегазовой и финансовой сферах, в том числе президента SUNACRIP, компании, которая была замешана в этой схеме.

О Екатерине II, Уго Чавесе и БРИКС

Наша главная цель — разработать меры по безопасности и предотвратить наркотрафик. Взаимодействие между нашими странами сейчас усилилось. Подписан уже третий документ о сотрудничестве. Генеральный прокурор России Игорь Краснов приезжал к нам в мае, а я приезжал в июне прошлого года на Юридический форум в Санкт-Петербурге. Мы начали плотно работать по тому соглашению, которое было подписано в Каракасе.

В этом году мы отмечаем 80 лет с момента установления дипломатических отношений между Россией и Венесуэлой. Я напомню историю, чтобы показать, что все это развивается постепенно. Ещё в XVIII веке российская императрица Екатерина Великая разрешила генералиссимусу Франсиско де Миранде носить форму российского полковника. Это был символ большого вклада Российской империи в борьбу венесуэльского народа за независимость от Испанского королевства. После победы на выборах Уго Чавеса отношения России и Венесуэлы очень сильно укрепились. И сейчас это продолжается при президенте Николасе Мадуро. Я считаю, что мы можем вместе противостоять действиям Запада, которые направлены против нас.

В 1960-е — 1980-е наши отношения были не такими. Но последние 25 лет история российско-венесуэльских отношений изменилась в позитивном смысле. Я уверен, что Венесуэла войдет в БРИКС, и это произойдет скоро. Президент Владимир Путин всегда поддерживает намерение Венесуэлы вступить в БРИКС.

Тарек Уильям Сааб (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

О том, почему генпрокурор пишет стихи

Есть один момент. Когда я возглавил генеральную прокуратуру Венесуэлы, на левой стене нашего здания появился огромный мурал с изображением одного из величайших писателей человечества — Федора Достоевского. Это была моя идея. Многие приходят туда теперь просто фотографироваться. Назовите мне еще хоть одну генеральную прокуратуру, где на стене — портрет Достоевского. Мне ещё очень нравится Владимир Маяковский и особенно «Облако в штанах».

Сейчас у меня 16 опубликованных книг. Я не учился нигде на поэта, но на это влияет все, что я читаю. На меня очень сильно повлияли русские писатели, особенно Толстой, Достоевский и Маяковский.

Я напишу стихотворение после поездки в Санкт-Петербург. Загадочный город, который застыл во времени. Очень много мостов, много воды, и женщины здесь очень красивые.