В Москве начали процесс по делу против экс-руководства МВД в Петербурге

Генералы были арестованы еще в 2020 году. По версии следствия, они причастны к получению взяток почти на 65 млн руб. за оказание услуг по регистрации автомобилей. «Коммерсантъ» пишет, что дело начал рассматривать Хамовнический суд

Сергей Умнов во время военного парада 9 мая 2018 года (Фото: Сергей Ермохин / ТАСС)

В Москве начался судебный процесс по уголовному делу о коррупции в бывшем руководстве управления МВД по Санкт-Петербургу: в получении взяток в размере 64 млн 685 тыс. руб. обвиняются бывший начальник петербургского главка МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов, начальник тыла ГУ генерал-майор Иван Абакумов, руководитель регионального УГИБДД генерал-майор Алексей Семенов, а также начальник правового отдела инспекции Елена Копьева, передает «Коммерсантъ».

По данным газеты, рассматривать резонансное уголовное дело о коррупции бывшего руководства питерской полиции, состоящее из 88 томов, начал Хамовнический суд столицы. При этом изначально предполагалось, что слушания пройдут в Октябрьском райсуде Санкт-Петербурга, на территории которого было закончено предполагаемое преступление. Однако после вмешательства Генпрокуратуры для «объективности рассмотрения итогов расследования и вынесения справедливого приговора» Верховный суд все же отправил материалы в столичный суд.

Высокопоставленные полицейские были арестованы еще в 2020 году. Их обвиняют в получении 11 взяток на общую сумму почти 65 млн руб. Взяткодателями (ч. 5 ст. 291 УК), по версии следствия, выступили петербургские предприниматели Владимир Платонов, Олег Иванов, Андрей Царнеца и Надежда Смирнова. Все обвиняемые входили в ведомственную комиссию, занимавшуюся размещением в Санкт-Петербурге и области отделений УГИБДД по регистрации и учету автотранспорта.

По версии следствия, комиссия расположила 11 отделений в помещениях, принадлежавших аффилированным с обвиняемыми коммерсантам, которые специализировались на оказании платных услуг по регистрации автомобилей. Регистраторы часть получаемой прибыли направляли в НКО «Фонд содействия программам ГУВД». За шесть лет, которые Сергей Умнов возглавлял главк, фонд получил от регистраторов около 65 млн руб.

Свою вину Умнов, Абакумов, Семенов и Копьева с самого начала расследования не признали, утверждая, что не было самого события преступления. Соучастники-бизнесмены на суде также заявили, что добровольно спонсировали питерскую полицию через местную НКО, полагая, что тем самым вносят свою лепту в борьбу с преступностью.

В апреле «Коммерсантъ» сообщал о рекордной взятке в истории МВД, которую получил от администратора криптобиржи World Exchange Services Pte Ltd (Wex, бывшая BTC) бывший сотрудник Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгий Сатюков. Сумма взятки — 4,9 млрд руб. До этого рекордсменом считался экс-полковник Дмитрий Захарченко, который получил 16 лет тюрьмы за взятки на сумму 1,4 млрд руб. При этом у него конфисковали активы на 9 млрд руб., имущество обратили в доход государства.

Взятка Сатюкову была передана в то время, когда он возглавлял третье отделение четвертого отдела (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий) управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») БСТМ. Согласно материалам дела, они вместе с бывшим коллегой Дмитрием Соколовым под угрозой уголовного преследования навязали «крышу» системному администратору криптобиржи Алексею Иванову (Билюченко). По версии следствия, деньги офицерам перечисляли с марта 2019 года по октябрь 2021 года; они поступали на подконтрольные Сатюкову криптовалютные кошельки за «незаконные действия (бездействие) и общее покровительство по службе» в пользу Иванова.