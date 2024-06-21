 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Общество ,  
0 

В Москве начали процесс по делу против экс-руководства МВД в Петербурге

«Ъ»: суд начал слушание по делу о взятках против экс-руководства МВД Петербурга
Генералы были арестованы еще в 2020 году. По версии следствия, они причастны к получению взяток почти на 65 млн руб. за оказание услуг по регистрации автомобилей. «Коммерсантъ» пишет, что дело начал рассматривать Хамовнический суд
Сергей Умнов во время военного парада 9 мая 2018 года
Сергей Умнов во время военного парада 9 мая 2018 года (Фото: Сергей Ермохин / ТАСС)

В Москве начался судебный процесс по уголовному делу о коррупции в бывшем руководстве управления МВД по Санкт-Петербургу: в получении взяток в размере 64 млн 685 тыс. руб. обвиняются бывший начальник петербургского главка МВД генерал-лейтенант Сергей Умнов, начальник тыла ГУ генерал-майор Иван Абакумов, руководитель регионального УГИБДД генерал-майор Алексей Семенов, а также начальник правового отдела инспекции Елена Копьева, передает «Коммерсантъ».

По данным газеты, рассматривать резонансное уголовное дело о коррупции бывшего руководства питерской полиции, состоящее из 88 томов, начал Хамовнический суд столицы. При этом изначально предполагалось, что слушания пройдут в Октябрьском райсуде Санкт-Петербурга, на территории которого было закончено предполагаемое преступление. Однако после вмешательства Генпрокуратуры для «объективности рассмотрения итогов расследования и вынесения справедливого приговора» Верховный суд все же отправил материалы в столичный суд.

Высокопоставленные полицейские были арестованы еще в 2020 году. Их обвиняют в получении 11 взяток на общую сумму почти 65 млн руб. Взяткодателями (ч. 5 ст. 291 УК), по версии следствия, выступили петербургские предприниматели Владимир Платонов, Олег Иванов, Андрей Царнеца и Надежда Смирнова. Все обвиняемые входили в ведомственную комиссию, занимавшуюся размещением в Санкт-Петербурге и области отделений УГИБДД по регистрации и учету автотранспорта.

По версии следствия, комиссия расположила 11 отделений в помещениях, принадлежавших аффилированным с обвиняемыми коммерсантам, которые специализировались на оказании платных услуг по регистрации автомобилей. Регистраторы часть получаемой прибыли направляли в НКО «Фонд содействия программам ГУВД». За шесть лет, которые Сергей Умнов возглавлял главк, фонд получил от регистраторов около 65 млн руб.

Свою вину Умнов, Абакумов, Семенов и Копьева с самого начала расследования не признали, утверждая, что не было самого события преступления. Соучастники-бизнесмены на суде также заявили, что добровольно спонсировали питерскую полицию через местную НКО, полагая, что тем самым вносят свою лепту в борьбу с преступностью.

Главу УФНС по Ростовской области задержали за дачу взятки
Общество
Андрей&nbsp;Мосиенко

В апреле «Коммерсантъ» сообщал о рекордной взятке в истории МВД, которую получил от администратора криптобиржи World Exchange Services Pte Ltd (Wex, бывшая BTC) бывший сотрудник Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгий Сатюков. Сумма взятки — 4,9 млрд руб. До этого рекордсменом считался экс-полковник Дмитрий Захарченко, который получил 16 лет тюрьмы за взятки на сумму 1,4 млрд руб. При этом у него конфисковали активы на 9 млрд руб., имущество обратили в доход государства.

Взятка Сатюкову была передана в то время, когда он возглавлял третье отделение четвертого отдела (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий) управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») БСТМ. Согласно материалам дела, они вместе с бывшим коллегой Дмитрием Соколовым под угрозой уголовного преследования навязали «крышу» системному администратору криптобиржи Алексею Иванову (Билюченко). По версии следствия, деньги офицерам перечисляли с марта 2019 года по октябрь 2021 года; они поступали на подконтрольные Сатюкову криптовалютные кошельки за «незаконные действия (бездействие) и общее покровительство по службе» в пользу Иванова.

Главное для большого бизнеса
СберПро Интересное

Упал — поднялся.
Как быстро восстановить бизнес после кибератак

СберПро Интересное

Заряд для автопрома. Как развивается индустрия электромобилей

СберПро Туризм

Притяжение Арктики. Как туристический бренд помогает развивать индустрию путешествий

СберПро АПК

Барометр отрасли: рыболовство и аквакультура

СберПро Транспорт

Эпоха ренессанса.
Что движет российский рынок лизинга

СберПро Главное

Азиатский уклон: новые перспективные пути для экспорта российских технологий

СберПро Главное

Цифровой кодекс:
как будет выглядеть новая концепция регулирования ИКТ

СберПро Промышленность

Как развиваются промышленные кластеры в России и чем они выгодны бизнесу и регионам

СберПро Интересное

Пять глобальных технотрендов в области искусственного интеллекта

СберПро Интересное

Как избежать коммуникативных трудностей в распределённой команде

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
генералы МВД суд регистрация автомобилей Санкт-Петербург

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

Материалы по теме
МВД России объявило в розыск двух генералов ВСУ
Общество
«Ъ» узнал подробности дела о взятках на ₽65 млн против трех генералов МВД
Общество
Арестованный по делу о взятке генерал Шамарин был в разработке у ФСБ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 91,45 (+2,36) Инвестиции, 20 июн, 18:06 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 85,42 (+2,79) Инвестиции, 20 июн, 18:06
Военные уничтожили 120 дронов за ночь Политика, 07:39
Губернатор сообщил о жертве атаки дронов на Краснодар Политика, 07:36
МИД Южной Кореи вызовет посла России из-за договора с КНДР Политика, 07:30
Акционеры Yandex N.V. попросили ЦБ проверить управляющее юрлицо «Яндекса» Инвестиции, 07:30
Санкции против Мосбиржи вызвали проблемы у банков с валютными свопами Финансы, 07:00
Развожаев сообщил об отражении атаки дронов на Севастополь Политика, 06:55
В Москве начали процесс по делу против экс-руководства МВД в Петербурге Общество, 06:46
Максимум разделов с выгодой от 9 720 ₽
Оформите подписку РБК Pro со скидкой до 26 июня
Подробнее
В Брянской области сработала ПВО Политика, 06:43
Три северные страны договорились создать военно-транспортный коридор Политика, 06:15
В ВСУ заявили о чрезвычайно тяжелой ситуации в «городе-ключе» к Донбассу Политика, 06:12
Фатальные ошибки: как правильно торговать на маркетплейсах РБК И МТС Банк, 05:52
Зеленский заявил о расчете на солнечную энергию на фоне потери генерации Политика, 05:41
Песков ответил на вопрос о встрече министров обороны России и КНДР Политика, 05:27
Власти Кубани сообщили о пожаре и повреждениях на Ильском НПЗ Политика, 04:54