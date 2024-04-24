«Ъ» узнал подробности дела о взятках на ₽65 млн против трех генералов МВД

«Ъ»: дело о взятках на ₽65 млн против генералов МВД попросили передать в Москву

Генералы были арестованы еще в 2020 году. По версии следствия, они причастны к получению взяток на почти 65 млн руб. Прокуратура требует передать дело в Лефортовский суд Москвы, однако адвокаты обвиняемых выступают против

Сергей Умнов во время военного парада 9 мая 2018 года (Фото: Сергей Ермохин / ТАСС)

Генпрокуратура потребовала передать уголовное дело бывшего помощника главы МВД России, начальника петербургского главка министерства генерал-лейтенанта Сергея Умнова, начальника тыла ГУ генерал-майора Ивана Абакумова, руководителя регионального УГИБДД генерал-майора Алексея Семенова, а также начальника правового отдела инспекции Елены Копьевой на рассмотрение в Лефортовский суд Москвы, рассказали источники «Коммерсанта».

Высокопоставленные полицейские были арестованы еще в 2020 году. Их обвиняют в получении 11 взяток на общую сумму почти на 65 млн руб. СК возбудил уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).

Взяткодателями (ч. 5 ст. 291 УК), по версии следствия, выступают петербургские предприниматели Владимир Платонов, Олег Иванов, Андрей Царнеца и Надежда Смирнова. По данным «Коммерсанта», изначально по делу проходили 11 человек, но впоследствии в связи с деятельным раскаянием уголовное преследование части фигурантов было прекращено.

В СК полагают, что организатором коррупционной схемы выступал генерал-лейтенант Умнов, который в 2013 году привлек к участию в ней остальных фигурантов. Все они входили в ведомственную комиссию, занимавшуюся размещением в Санкт-Петербурге и области отделений УГИБДД по регистрации и учету автотранспорта.

По версии следствия, комиссия расположила 11 отделений в помещениях, принадлежавших аффилированным с обвиняемыми коммерсантам, которые специализировались на оказании платных услуг по регистрации автомобилей. Регистраторы часть получаемой прибыли направляли в НКО «Фонд содействия программам ГУВД». За шесть лет, которые Сергей Умнов возглавлял главк, фонд получил от регистраторов около 65 млн руб.

«Коммерсантъ» отмечает, что расследование было начато в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу еще в июне 2020 года по факту использования неустановленными сотрудниками регионального ГУ МВД средств Фонда содействия программам полиции в личных целях. Теперь, по данным газеты, прокуратура требует передать дело, состоящее из 88 томов, в Лефортовский суд Москвы. Адвокаты обвиняемых обжаловали данное решение, отмечая, что дело должно слушаться в Санкт-Петербурге хотя бы из экономии времени и средств — абсолютное большинство обвиняемых и свидетелей проживают в этом городе.

Свою вину Умнов, Абакумов, Семенов и Копьева с самого начала расследования не признали, утверждая, что не было самого события преступления. Решить, где будут проходить слушания по делу, должна апелляционная коллегия ВС на заседании 21 мая.

На прошлой неделе «Коммерсантъ» сообщал о рекордной взятке в истории МВД, которую получил от администратора криптобиржи World Exchange Services Pte. Ltd. (Wex, бывшая BTC) бывший сотрудник Бюро специальных технических мероприятий (БСТМ) МВД Георгий Сатюков. Сумма взятки — 4,9 млрд руб. До этого рекордсменом считался экс-полковник Дмитрий Захарченко, который получил 16 лет тюрьмы за взятки на сумму 1,4 млрд руб. При этом у него конфисковали активы на 9 млрд руб., имущество обратили в доход государства.

Взятка Сатюкову была передана в то время, когда он возглавлял третье отделение четвертого отдела (по борьбе с преступлениями в кредитно-финансовой сфере, совершаемыми с использованием информационных технологий) управления по борьбе с преступлениями в сфере информационно-телекоммуникационных технологий («К») БСТМ. Согласно материалам дела, они вместе с бывшим коллегой Дмитрием Соколовым под угрозой уголовного преследования навязали «крышу» системному администратору криптобиржи Алексею Иванову (Билюченко). По версии следствия, деньги офицерам перечисляли с марта 2019 года по октябрь 2021 года; они поступали на подконтрольные Сатюкову криптовалютные кошельки за «незаконные действия (бездействие) и общее покровительство по службе» в пользу Иванова.