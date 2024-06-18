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Общество ,  
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Главу УФНС по Ростовской области задержали за дачу взятки

Главу УФНС по Ростовской области Андрея Мосиенко задержали за дачу взятки
Главу УФНС по Ростовской области и руководителя межрайонной инспекции задержали по подозрению в даче взятки должностному лицу. Как пишет DonDay, налоговики были задержаны после проверки счетов ректора воронежского госуниверситета
Андрей&nbsp;Мосиенко
Андрей Мосиенко (Фото: nalog.gov.ru)

Сотрудники управления Следственного комитета России по Воронежской области задержали главу ростовского управления Федеральной налоговой службы (ФНС) Андрея Мосиенко, подозреваемого в даче крупной взятки должностному лицу через посредника (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК), сообщается на сайте районного суда Воронежа.

По данным «Коммерсанта» и ростовского портала DonDay, вместе с Моисенко силовики задержали руководителя межрайонной инспекции № 25 по Ростовской области Тиграна Додохяна. Следствие подало ходатайства о продлении срока их задержания на 72 часа, оно было удовлетворено.

Ректора Воронежского госуниверситета задержали по обвинению во взятке
Общество
Дмитрий Ендовицкий

Как рассказал источник DonDay, Мосиенко и Додохян могут быть причастны к уголовному делу в отношении ректора Воронежского государственного университета 53-летнего Дмитрия Ендовицкого, который подозревается в получении взятки. По данным собеседника портала, в ходе проверки банковских счетов ректора следователи обнаружили крупные переводы от сотрудников ФНС. DonDay отмечает, что именно в Воронеже и Мосиенко и Додохян защищали свои кандидатские диссертации.

«Коммерсантъ» пишет, что по делу также проходит заведующая кафедрой налогов и налогообложения Ростовского государственного экономического университета. Согласно данным сайта университета, эту должность занимает Анжелика Мусаелян. Она подозревается в даче взятки (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК). В случае, если их вина будет доказана, Мосиенко и Додохяну грозит до 10 лет, а Мусаелян — до 8 лет лишения свободы.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу ФНС.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Елена Степанова
ФНС Ростовская область

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

Реклама. ПАО «Промсвязьбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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