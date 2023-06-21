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Экс-начальнику отдела госзакупок Минобороны дали условный срок за хищения

Экс-начальник отдела госзакупок Минобороны получил 4 года условно за хищения при уборке
Ведомству были оказаны услуги по обслуживанию помещений, в том числе по их уборке, по завышенным ценам. Всего было похищено более 300 млн руб. По делу проходил в том числе бывший начальник отдела госзакупок
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Басманный районный суд Москвы приговорил к четырем годам условно бывшего начальника отдела государственных закупок и ценообразования Минобороны Сергея Кушнарева по делу о хищении более 300 млн руб. при уборке помещений ведомства, пишет газета «Коммерсантъ». Кроме того, его на два года лишили права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий. На сайте суда сообщается, что приговор Кушнареву С.И. по ч. 4 ст. 159 УК вынесен 19 июня.

По данным издания, уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено главным военным следственным управлением СК в июне 2020 года. Кушнарев сначала проходил по нему свидетелем, однако в марте 2021 года он был задержан, а затем арестован. Кроме того, обвинения в мошенничестве были предъявлены сотрудникам Минобороны Ивану Гнатюку и Руслану Беседину, а также руководителю одной из клининговых компаний Светлане Масленниковой.

По версии следствия, ведомству были оказаны услуги по обслуживанию помещений, в том числе по их уборке, по завышенным ценам. Всего было похищено 323,5 млн руб.

Кушнарев и Гнатюк согласились сотрудничать со следствием. Экс-начальник отдела госзакупок также возместил часть ущерба. Гнатюк, как и Кушнарев, получил условный срок. Беседин и Масленникова не признают себя виновными. В конце июня в Басманном суде должно начаться рассмотрение дела против них.

В мае по пять лет условно получили бизнесмены Курбан Абаев и Анатолий Боков по делу о хищении порядка 76 млн руб. при реализации госконтракта на поставку закупленных в Китае биометрических терминалов. Дело было возбуждено в апреле 2019 года после жалоб военных на проблемы с терминалами, установленными в армейских столовых (военнослужащий при входе прикладывает палец к считывателю, после чего на экране отображается страничка с его данными).

По версии следствия, директор департамента комплексных проектов компании «Сервионика» («дочка» «Ай-Теко») Абаев сговорился с руководителем «Сонда Технолоджи» Анатолием Боковым. Компания последнего поставила «Ай-Теко» датчики считывания отпечатка пальца и программное обеспечение, позволяющее их распознавать, по завышенной цене. Абаев и Боков отрицали свою вину.

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Елена Чернышова
Минобороны хищение приговор
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