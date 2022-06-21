Начальника владимирской колонии уволили из-за драки между осужденными

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Начальник колонии № 5 во Владимире и ряд его подчиненных уволены после избиения осужденного заключенными, глава областного управления ФСИН привлечен к дисциплинарной ответственности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В ИК-5 УФСИН России по Владимирской области между осужденными произошел конфликт, в результате которого шесть осужденных применили к одному из участников физическую силу. Пострадавший осужденный был госпитализирован c тяжкими телесными повреждениями в одно из учреждений здравоохранения Владимирской области», — говорится в сообщении.

Группа сотрудников центрального аппарата ФСИН направилась в колонию для установления причины произошедшей драки. Как заявили в ведомстве, драка произошла из-за «ослабления контроля со стороны аппарата управления за соблюдением в учреждении установленных правил режима содержания».

В ноябре 2021 года президент Владимир Путин уволил с поста главы ФСИН генерал-лейтенанта Александра Калашникова, который возглавлял федеральную службу с октября 2019 года. Новым главой тюремного ведомства он назначил замминистра внутренних дел Аркадия Гостева. Смене руководителя ФСИН предшествовали служебные проверки, инициированные после публикаций видео о пытках и изнасилованиях в саратовской областной туберкулезной больнице.

В середине мая этого года Путин уволил замдиректора ФСИН, генерал-лейтенанта внутренней службы Валерия Балана. Балан также занимал эту должность с 2019 года.

В середине мая РБК писал, что как минимум в 37 регионах в 2021 году увеличилось число обращений от находящихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы к региональным уполномоченным. В 17 регионах количество жалоб на учреждения ФСИН снизилось. К омбудсмену Владимирской области в 2021 году письменно обратились 232 таких заявителя, что в пять раз больше, чем за предыдущий год.