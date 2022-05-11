Путин уволил замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний
Президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-лейтенанта внутренней службы Валерия Балана. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, он вступил в силу со дня подписания.
«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Балана Валерия Павловича от должности заместителя директора Федеральный службы исполнения наказаний», — говорится в указе.
Информации о причинах такого решения в документе нет.
Согласно информации на сайте ФСИН, Балан после службы в армии в 1982–1987 годах работал в системе МВД, затем с 1997 по 2003 год служил в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации, а с 2003 по 2010 год вновь служил в МВД.
В апреле 2010 года Балан вернулся на службу в структуры ФСИН, а в апреле 2019 года стал заместителем директора службы. Специальное звание генерал-лейтенанта внутренней службы получил по указу президента в декабре того же года.
Балан награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.
После увольнения Балана у главы ФСИН Аркадия Гостева остались три заместителя: Александр Хабаров, Рустам Степаненко и Валерий Бояринев.
В ноябре 2021 года Путин уволил с поста главы ФСИН генерал-лейтенанта Александра Калашникова, который возглавлял федеральную службу с октября 2019 года. Новым главой тюремного ведомства он назначил замминистра внутренних дел Аркадия Гостева.
Смене руководителя ФСИН предшествовали служебные проверки, инициированные после публикаций видео о пытках и изнасилованиях в саратовской областной туберкулезной больнице ФСИН, обнародованных правозащитным проектом Gulagu.net. Следственный комитет возбудил семь уголовных дел по фактам применения насилия к осужденным. Пресс-секретарь президента России также говорил, что соответствующая информация была доведена до главы государства. В ноябре 2021 года ФСИН также сообщила об увольнении 18 сотрудников саратовского управления службы.
Источники РБК предполагали, что смена руководства ФСИН может означать переход фактического контроля за системой тюрем в России от ФСБ к МВД (собеседники РБК сообщали, что Калашников считался креатурой руководства ФСБ, а Гостев входит в ближайшее окружение главы МВД).