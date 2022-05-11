Путин уволил замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний

С поста заместителя главы ФСИН уволили Валерия Балана, который занимал эту должность с апреля 2019 года

Валерий Балан (Фото: fsin.gov.ru)

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым освободил от должности замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) генерал-лейтенанта внутренней службы Валерия Балана. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, он вступил в силу со дня подписания.

«Освободить генерал-лейтенанта внутренней службы Балана Валерия Павловича от должности заместителя директора Федеральный службы исполнения наказаний», — говорится в указе.

Информации о причинах такого решения в документе нет.

Согласно информации на сайте ФСИН, Балан после службы в армии в 1982–1987 годах работал в системе МВД, затем с 1997 по 2003 год служил в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации, а с 2003 по 2010 год вновь служил в МВД.

В апреле 2010 года Балан вернулся на службу в структуры ФСИН, а в апреле 2019 года стал заместителем директора службы. Специальное звание генерал-лейтенанта внутренней службы получил по указу президента в декабре того же года.

Балан награжден орденом Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

После увольнения Балана у главы ФСИН Аркадия Гостева остались три заместителя: Александр Хабаров, Рустам Степаненко и Валерий Бояринев.

Читайте на РБК Pro Pro Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков Прогнозы Pro Реклама как средство от депрессии: как Kellogg’s пережила рецессию 1930-х Реклама как средство от депрессии: как Kellogg’s пережила рецессию 1930-х Статьи Pro Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами Почему закрылся CNN+ и что будет с другими стриминговыми сервисами Статьи Pro Какие специалисты сейчас особенно востребованы и почему — «Авито Работа» Какие специалисты сейчас особенно востребованы и почему — «Авито Работа» Статьи Pro Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов Как участнику госзакупок отстоять свои права в период перемен: 5 советов Инструкции Pro Бизнес встал в очередь за облачными сервисами. Какие услуги востребованы Бизнес встал в очередь за облачными сервисами. Какие услуги востребованы Статьи Pro Зачем и как нужно отказываться от сверхурочной работы Зачем и как нужно отказываться от сверхурочной работы Статьи Pro Что теряет бизнес, когда хранит знания, а не управляет ими Что теряет бизнес, когда хранит знания, а не управляет ими Статьи

В ноябре 2021 года Путин уволил с поста главы ФСИН генерал-лейтенанта Александра Калашникова, который возглавлял федеральную службу с октября 2019 года. Новым главой тюремного ведомства он назначил замминистра внутренних дел Аркадия Гостева.

Смене руководителя ФСИН предшествовали служебные проверки, инициированные после публикаций видео о пытках и изнасилованиях в саратовской областной туберкулезной больнице ФСИН, обнародованных правозащитным проектом Gulagu.net. Следственный комитет возбудил семь уголовных дел по фактам применения насилия к осужденным. Пресс-секретарь президента России также говорил, что соответствующая информация была доведена до главы государства. В ноябре 2021 года ФСИН также сообщила об увольнении 18 сотрудников саратовского управления службы.

Источники РБК предполагали, что смена руководства ФСИН может означать переход фактического контроля за системой тюрем в России от ФСБ к МВД (собеседники РБК сообщали, что Калашников считался креатурой руководства ФСБ, а Гостев входит в ближайшее окружение главы МВД).