Почти в половине регионов стали чаще жаловаться на учреждения ФСИН

Чаще всего подозреваемые и осужденные обращались с жалобами на медицинское обслуживание и действия сотрудников ФСИН, следует из докладов уполномоченных по правам человека

Минимум в 37 регионах в 2021 году увеличилось число обращений от находящихся в местах уголовно-исполнительной системы к региональным уполномоченным, следует из отчетов о деятельности омбудсменов субъектов за 2021 год, с которыми ознакомился РБК. В 17 регионах количество жалоб на учреждения ФСИН снизилось, уполномоченные более десяти регионов еще не опубликовали ежегодные доклады.

Обращения поступали как от самих обвиняемых и осужденных, находящихся в учреждениях ФСИН, так и от их родственников, адвокатов, правозащитных организаций. Так, к омбудсмену Владимирской области в 2021 году письменно обратилось 232 таких заявителя, что в пять раз выше, чем за предыдущий год; в два раза увеличилось число обращений от осужденных и пребывающих под стражей в Нижегородской области и республике Алтай. Увеличилось количество жалоб в Иркутской области, Алтайском и Камчатском крае, а также в Новосибирской области, республике Марий Эл, Рязанской области и других регионах.

Всего в 2021 году число обращений по вопросам защиты прав человека в учреждениях уголовно-исполнительной системы к федеральному омбудсмену превысило 5800, что на 20% больше по сравнению с предыдущим годом, сообщили РБК в пресс-службе уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой.

На что жалуются подозреваемые и осужденные

Больше всего жалоб (1288 из 5879 по данным федерального омбудсмена) поступает на медицинское обеспечение. Они касаются проблем со стационарным лечением, проведения обследования, обеспечением лекарств.

Согласно докладу омбудсмена в Санкт-Петербурге, заявители сообщали о длительном ожидании обследования врачами и прохождении экспертизы для установления инвалидности: в одном из обращений подозреваемый из СИЗО-1 сообщил, что три месяца проходил с 12-сантиметровым металлическим штырем внутри, пока тот не повредил желудок. Были выявлены факты, когда осужденным не были своевременно проведены необходимые обследования, указывается и в отчете уполномоченного Ивановской области. Там также обращается внимание, что в регионе не оказывается паллиативной медицинской помощи.

В лечебных учреждениях уголовно-исполнительной системы имеется кадровый голод на все медицинские специальности — должности не заполняются в течение долгого времени, указывается в докладе уполномоченного по Ростовской области. Так, на декабрь 2021 года в 13 филиалах медицинских частях исправительных колоний и следственных изоляторов ГУФСИН России по Ростовской области оставались не заполненными более 50 вакантных мест врачей и специалистов среднего медперсонала. Неукомплектованность штата медработников отмечается в докладах практически всех регионов.

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Сотрудники медчастей ФСИН, работающие по совместительству, часто увольняются из-за низкой заработной платы, указывает омбудсмен Челябинской области — в ФСИН России не предусмотрено участие в программах: «Земский доктор», «Земский фельдшер», и иных выплатах, предусмотренных в субъекте. «Безусловно, неукомплектованность медицинских частей учреждений УИС медицинским персоналом негативно отражается на качестве и доступности медицинской помощи», — отмечает он.

Еще одна проблема — сложная организация вывоза заключенных для посещения приема врача или для госпитализации из-за согласований внутри ведомства и нехватки конвоя, рассказала РБК младший научный сотрудник института проблем правоприменения Ксения Рунова. Это приводит к поздней диагностике и несвоевременному лечению, считает она. Кроме того, для находящихся во ФСИН ограничен ассортимент лекарств. «Существует согласованный список лекарств и заключенные не могут получить ничего помимо этого списка. Если человеку врач на свободе прописал лекарство, а в разрешенном списке есть только его аналог, и человек это лекарство не получит», — добавила Рунова.

Обращения могут также поступать из-за ситуаций, когда к заключенным была применена физическая сила, а медики описали травмы не так, как это было в действительности, отметила Ксения Рунова. Заключение важно для того, чтобы доказать неправомерность физической силы.

Жалобы на действия сотрудников и пытки

К федеральному омбудсмену обращения по поводу действий сотрудников ФСИН в 2021 году подали 1247 человек — это вторая по популярности тема обращений к уполномоченному. Жалобы касались, в частности, неправомерному применению физической силы и спецсредств (224 обращения), а также жестокому обращению и пыткам (143).

Осенью 2021 года проект Gulagu.net опубликовал видеозаписи с пытками в саратовской областной туберкулезной больнице ФСИН (ОТБ № 1) — по версии руководителя проекта Владимира Осечкина, в эту больницу могли целенаправленно направлять неугодных заключенных, чтобы тех пытали «активисты». По факту пыток было возбуждено 12 уголовных дел. Позднее были опубликован ряд видеозаписей, на которых запечатлены пытки и изнасилования, и в других регионах — исправительные колонии в Забайкалье, Камчатке, Белгородской и Омской областях.

С жалобами на пытки в отношении 90 осужденных обратились в 2021 году к уполномоченному по Иркутской области. Согласно документу, заявители сообщали о различных видах пыток: изнасилования, пытки лишениями (лишение сна или пищи), применение электрического тока, систематические избиения и издевательства, причинение увечий, подвешивания и другие.

Латентность таких правонарушений остается высокой, отмечает иркутский омбудсмен. По его словам, сотрудники уголовно-исполнительной системы не заинтересованы в самостоятельном выявлении нарушений, так как их количество напрямую влияет на оценку служебной деятельности.

Как показывает анализ обращений, суть пыток остается неизменной и сводится к принуждению получения явки с повинной, в свою очередь указывается в докладе уполномоченный в Красноярском крае. В регионе увеличилось число жалоб (с 10 в 2020 году до 14) на применение физического насилия как со стороны сотрудников исправительных учреждений и СИЗО к осужденным, так и со стороны других осужденных. «Выяснение истины по такого рода делам отличается сложностью. Чаще всего возникает ситуация «слово сотрудника против слова гражданина», — пишет омбудсмен.

В докладах уполномоченного по правам человека в Камчатском крае и в Забайкалье, где ранее правозащитники сообщали о пытках в исправительной колонии № 6, тема жестокого обращения с заключенными не поднимается.

Саратовский омбудсмен Надежда Сухова посвятила проблеме пыток всего две страницы доклада, на которых перечислила предпринятые меры после публикации видеозаписей — инспекция колонии сотрудниками центрального аппарата ФСИН, прием прокуратурой жалоб от осужденных и внесение в Госдуму законопроекта о пытках. «Результаты деятельности Уполномоченного за 2021 год по направлению защиты прав осужденных показывают наличие ряда проблем и нерешенных вопросов», — указывается в отчете.

В качестве рекомендации саратовский уполномоченный предлагает ввести регулярное анонимного анкетирования осужденных на предмет неправомерного насилия, а также проводить работу по правовой грамотности сотрудников ФСИН.

На предупреждение подобных преступлений могло бы повлиять установление видеонаблюдения во всех камерах и увеличение сроков хранения записей видеонаблюдения и с видеорегистраторов сотрудников, в свою очередь отмечает омбудсмен Иркутской области.