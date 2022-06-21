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Министр пообещал не выгонять детей на мороз ради поднятия флага в школах

Проводить церемонию поднятия флага в школах можно как на улице, так и в помещениях, рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов. Школы смогут самостоятельно определять, кто из школьников будет участвовать в мероприятии
Фото: Владимир Песня / РИА Новости
Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Российских школьников не будут выгонять на мороз зимой ради церемонии поднятия флага, сообщил «РИА Новости» министр просвещения России Сергей Кравцов.

«Подходы будут варьироваться от возможностей образовательных учреждений. Естественно, зимой никто не будет выгонять ребят на мороз или осенью под проливной дождь. Просим администрации школ подходить разумно к этой работе», — сказал министр. По его словам, согласно стандарту, церемонию можно проводить как на улице, так и в помещениях школ.

Также школы смогут самостоятельно определять, кто будет участвовать в еженедельном мероприятии, в том числе выбирая из тех учеников, у которых есть какие-то достижения в учебе или спорте. «Очевидно, что это не всегда будут все ученики», — отметил он.

В России утвердили стандарт поднятия флага в школах
Общество
Фото:Максим Богодвид / РИА Новости

Подход к внедрению стандарта, по словам Кравцова, определил президент России Владимир Путин, который отметил, что процедура должна иметь особый статус и проводиться не формально, а с глубоким пониманием значимости государственных символов. Он добавил, что сам стандарт был утвержден Министерством просвещения совместно с Геральдическим советом при президенте России, а описание процедуры уже направили в регионы.

С 1 сентября 2022 года учебную неделю в российских школах будут повсеместно начинать с исполнения государственного гимна.

Внедрить эту практику, чтобы способствовать воспитанию патриотизма, предложил весной 2022 года бывший министр культуры Владимир Мединский. Идею поддержали глава Минпросвещения Сергей Кравцов, а также президент России Владимир Путин.

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В школах в нескольких регионах начали поднимать флаг перед занятиями
Общество
Фото:Данил Айкин / РИА Новости

На покупку флагов, гербов и флагштоков для российских школ правительство выделило в начале июня почти 1 млрд руб. — необходимые изменения ранее внес в федеральный проект «Развитие образования» премьер-министр Михаил Мишустин, сообщало ранее ведомство.

Государственные символы приобретут для 11 тыс. школ в 31 регионе. К 2024 году правительство планирует обеспечить ими все общеобразовательные организации страны.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Сергей Кравцов Минпросвещения флаг России школы

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