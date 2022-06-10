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Кабмин выделил почти 1 млн руб. на флаги России для школ в регионах

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Правительство выделит школам в регионах более 970 млн руб. на приобретение государственной символики России в 11 тыс. школах в 31 регионе. Документа опубликован на сайте кабмина.

«Речь идет о гербе Российской Федерации, флагах и флагштоках. В этом году новыми комплектами государственной символики будут обеспечены 11 тыс. школ в 31 регионе, а к 2024 году — все общеобразовательные организации страны», — говорится в сообщении.

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение в соответствии с поручением президента Владимира Путина. О необходимости обеспечить школы государственной символикой глава государства говорил на встрече с представителями общественности: преподавателями школ и вузов, выпускниками, учащимися и их родителями — 25 августа.

Теги
школы Михаил Мишустин правительство государственная символика
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