В Ельцин-центре назвали место прощания с Бурбулисом

Геннадий Бурбулис (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Прощание с бывшим госсекретарем РСФСР Геннадием Бурбулисом пройдет в ритуальном зале Троекуровского кладбища 23 июня в 11:00, сообщила РБК заместитель исполнительного директора Ельцин-центра Людмила Телень.

Бурбулис скончался в Баку 19 июня. По словам помощника Геннадия Бурбулиса Андрея Маркова, Бурбулис не болел и прекрасно себя чувствовал. Ранее, 17 июня, как сообщает Azertag, он выступил на IX Глобальном бакинском форуме на тему «Южный Кавказ, примирение, сотрудничество и интеграция».

Геннадий Бурбулис скончался в возрасте 76 лет. Он занимал пост государственного секретаря РСФСР, а в 1991–1992 годах — первого заместителя председателя правительства России. Геннадий Бурбулис входил в близкое окружение Бориса Ельцина и принимал ключевое участие при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР.

Весной 2019 года бывшего госсекретаря госпитализировали в Екатеринбурге с подозрением на инсульт, а затем перевели на лечение в Москву, где его вводили в искусственную кому.