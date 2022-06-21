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В Ельцин-центре назвали место прощания с Бурбулисом

Геннадий Бурбулис
Геннадий Бурбулис (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Прощание с бывшим госсекретарем РСФСР Геннадием Бурбулисом пройдет в ритуальном зале Троекуровского кладбища 23 июня в 11:00, сообщила РБК заместитель исполнительного директора Ельцин-центра Людмила Телень.

Бурбулис скончался в Баку 19 июня. По словам помощника Геннадия Бурбулиса Андрея Маркова, Бурбулис не болел и прекрасно себя чувствовал. Ранее, 17 июня, как сообщает Azertag, он выступил на IX Глобальном бакинском форуме на тему «Южный Кавказ, примирение, сотрудничество и интеграция».

Умер Геннадий Бурбулис
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Геннадий Бурбулис

Геннадий Бурбулис скончался в возрасте 76 лет. Он занимал пост государственного секретаря РСФСР, а в 1991–1992 годах — первого заместителя председателя правительства России. Геннадий Бурбулис входил в близкое окружение Бориса Ельцина и принимал ключевое участие при подготовке Беловежского соглашения, оформившего распад СССР.

Весной 2019 года бывшего госсекретаря госпитализировали в Екатеринбурге с подозрением на инсульт, а затем перевели на лечение в Москву, где его вводили в искусственную кому.

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КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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