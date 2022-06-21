Два человека пострадали во время нападения в шведском Вестеросе

Фото: Larsson Rosvall / Global Look Press

В шведском городе Вестерос, который находится в 100 км к западу от Стокгольма, по меньшей мере два человека пострадали в результате нападения, сообщает местный телеканал SVT со ссылкой на полицию.

Пострадавших доставили в больницу, но полиция не исключает, что раненых может больше. Подозреваемого задержали через несколько минут после того, как в полицию сообщили об инциденте. Преступление могут квалифицировать как покушение на убийство.

Подробностей о том, как произошло нападение, пока не сообщается, информация о подозреваемом тоже не разглашается.

В мае на юго-востоке Норвегии четыре человека получили ножевые ранения во время атаки, сообщало агентство Reuters со ссылкой на местную полицию. Инцидент произошел в населенном пункте Нумедал в провинции Бускеруд недалеко от Осло. Предполагаемого преступника задержали.