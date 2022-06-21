Два человека пострадали во время нападения в шведском Вестеросе

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 58,8 (-0,53) Инвестиции, 20 июн, 16:17
Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 56,17 (-0,54) Инвестиции, 20 июн, 16:17
Китайский мессенджер WeChat будет блокировать упоминания криптовалют Крипто, 11:37
Умер клавишник группы Fleetwood Mac Бретт Таггл Общество, 11:37
Больше данных: чего не хватает в России для развития «умных городов» Дискуссионный клуб, 11:36
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:36
Власти опубликовали список товаров, запрещенных к провозу через Литву Экономика, 11:35
Акции «Квадры» выросли на 14% после увеличения доли «Росатома» в компании Инвестиции, 11:34
Ушедший из «Спартака» в «Зенит» Бакаев отказался считать себя предателем Спорт, 11:28
Патрушев прибыл в Калининград на фоне «санкционной блокады» региона Политика, 11:27
Льготная ипотека под 7%: что будет со спросом и ценами на жилье Недвижимость, 11:23
«Будильник» для водителя: решение проблемы усталости за рулем Партнерский проект, 11:22
В работе Cloudflare по всему миру произошел сбой Технологии и медиа, 11:18
Кибербезопасность: кем можно заместить иностранных вендоров Pro, 11:11
Фонд развития территорий продаст с торгов более 40 участков с недостроями Новая экономика, 11:09
Жена арестованной в России баскетболистки раскритиковала Госдеп США Спорт, 11:09

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Общество ,  
0 

Два человека пострадали во время нападения в шведском Вестеросе

Фото: Larsson Rosvall / Global Look Press
Фото: Larsson Rosvall / Global Look Press

В шведском городе Вестерос, который находится в 100 км к западу от Стокгольма, по меньшей мере два человека пострадали в результате нападения, сообщает местный телеканал SVT со ссылкой на полицию.

Пострадавших доставили в больницу, но полиция не исключает, что раненых может больше. Подозреваемого задержали через несколько минут после того, как в полицию сообщили об инциденте. Преступление могут квалифицировать как покушение на убийство.

Подробностей о том, как произошло нападение, пока не сообщается, информация о подозреваемом тоже не разглашается.

В Лос-Анджелесе при нападении в больнице пострадали три человека
Общество

В мае на юго-востоке Норвегии четыре человека получили ножевые ранения во время атаки, сообщало агентство Reuters со ссылкой на местную полицию. Инцидент произошел в населенном пункте Нумедал в провинции Бускеруд недалеко от Осло. Предполагаемого преступника задержали.

Теги
Швеция нападение пострадавшие

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Один человек погиб и шестеро пострадали в результате стрельбы в Армении
Общество
В Ницце мужчина с ножом ранил священника
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter