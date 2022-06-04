В Лос-Анджелесе при нападении в больнице пострадали три человека

Три человека получили ножевые ранения в результате нападения в больнице в Лос-Анджелесе. Об сообщает телеканал NBC со ссылкой на полицию и больницу, где произошло преступление.

Все трое пострадавших находятся в критическом состоянии, их госпитализировали. Источник телеканалу уточнил, что ранения получили врач и две медицинские сестры.

Нападавшего задержали, его личность власти пока раскрывали. Причины нападения также неизвестны, передает NBC.

В Норвегии 20 мая четыре человека получили ножевые ранения во время атаки неизвестным. Предполагаемого преступника задержали. Один из пострадавших был тяжело ранен.

Телеканал TV2 со ссылкой на очевидцев сообщал, что инцидент произошел у магазина Joker, который находится рядом с местной церковью.