В Крыму допустили, что после удара по вышкам «спасти удалось не всех»
По предварительным данным, после удара Украины по буровым платформам «Черноморнефтегаза» спасти удалось не всех сотрудников, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.
«В Черном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть», — написал он.
Как сообщила РБК сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, военные и спасатели работали всю ночь, семь человек пока найти не удалось.
Ранее глава республики Сергей Аксенов рассказал, что на буровых платформах в момент удара было 109 человек. По состоянию на вечер 20 июня эвакуировали 94 человека, трое получили ранения. По словам врио главы крымского минздрава Константина Скорупского, пострадавшие находятся в ожоговом отделении в состоянии средней степени тяжести. Двум пострадавшим помощь оказали амбулаторно, отметил он.
Аксенов сообщил об ударе по буровым платформам в Черном море накануне, 20 июня. Источник ТАСС рассказал, что он был нанесен украинской ракетой в районе месторождения под Одессой. Аксенов заявил, что было три удара, первый был нанесен в 8:37 мск, он пришелся по первой вышке и был «наиболее критичным». На остальных двух вышках никто не пострадал.