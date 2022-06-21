Советник главы Крыма Крючков: в результате удара по буровым платформам могут быть жертвы

В Крыму допустили, что после удара по вышкам «спасти удалось не всех»

В Черном море продолжают поисковую операцию после удара Украины по буровым платформам, семь человек по-прежнему числятся пропавшими без вести

Фото: Vincent Mundy / Bloomberg

По предварительным данным, после удара Украины по буровым платформам «Черноморнефтегаза» спасти удалось не всех сотрудников, сообщил советник главы Крыма Олег Крючков в Telegram-канале.

«В Черном море продолжается поисковая операция. По предварительной информации, спасти удалось не всех, но надежда еще есть», — написал он.

Как сообщила РБК сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, военные и спасатели работали всю ночь, семь человек пока найти не удалось.

Ранее глава республики Сергей Аксенов рассказал, что на буровых платформах в момент удара было 109 человек. По состоянию на вечер 20 июня эвакуировали 94 человека, трое получили ранения. По словам врио главы крымского минздрава Константина Скорупского, пострадавшие находятся в ожоговом отделении в состоянии средней степени тяжести. Двум пострадавшим помощь оказали амбулаторно, отметил он.

Аксенов сообщил об ударе по буровым платформам в Черном море накануне, 20 июня. Источник ТАСС рассказал, что он был нанесен украинской ракетой в районе месторождения под Одессой. Аксенов заявил, что было три удара, первый был нанесен в 8:37 мск, он пришелся по первой вышке и был «наиболее критичным». На остальных двух вышках никто не пострадал.