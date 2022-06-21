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В Якутии с признаками отравления госпитализировали 13 детей

В Верхневилюйском районе с признаками пищевого отравления за медпомощью обратились 14 человек, в том числе 13 детей, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«По поручению прокуратуры республики прокуратура Верхневилюйского района организовала проверку по сообщению об обращении в учреждение здравоохранения граждан с признаками пищевого отравления. Предварительно установлено, что в медицинское учреждение обратилось 14 граждан, в том числе 13 несовершеннолетних», — сообщили в пресс-службе.

Как отметили в ведомстве, их состояние расценивается как удовлетворительное, оказана соответствующая медицинская помощь. «В ходе проверки с привлечением специалистов будет дана оценка причинам и условиям, способствовавшим причинению вреда здоровью, соблюдению требований санитарно-эпидемиологического законодательства, о защите прав потребителей и другим вопросам», — добавили в прокуратуре.

По данным «РИА Новости», ранее пользователи соцсети распространили информацию о том, что в Верхневилюйском районе, где проходил республиканский праздник «Ысыах Олонхо», произошло массовое отравление детей, которые, предположительно, ели некачественные хот-доги.

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Фото:grazhdankatv / VK

В октябре прошлого года массовое отравление школьников произошло в подмосковном Клину. Тогда 42 несовершеннолетних обратились в больницу с признаками пищевого отравления, еще четверо были госпитализированы.

По данным телеканала РЕН ТВ, детям стало плохо через два часа после завтрака. Тетя одного из пострадавших рассказала журналистам канала, что с утра дети ели омлет, а на обед макароны и суп. По ее словам, у учеников младших и старших классов были рвота и проблемы с кишечником.

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После инцидента СК возбудил уголовное дело о нарушении санитарных норм (ч. 1 ст. 236). Ответственным лицам может грозит до двух лет лишения или ограничения свободы.
 

Теги
Дети отравление Республика Саха (Якутия) прокуратура

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