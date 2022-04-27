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В Петербурге школьниц осмотрели медики из-за угрозы отравления мылом

Фото: grazhdankatv / VK
Фото: grazhdankatv / VK

Ученицы восьмого класса в Санкт-Петербурге на уроке труда добавили в блюдо моющее средство вместо растительного масла. Инцидент произошел в 96-й школе, сообщили РБК в пресс-службе администрации Калининского района. «Дети готовили блюдо с фаршем, и кто-то вместо подсолнечного масла добавил жидкость для мытья посуды. Чтобы исключить любые последствия для здоровья, были вызваны медики. Дети себя чувствуют хорошо, нет угрозы ни здоровью, ни жизни», — сказал представитель района.

В пресс-службе комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга сообщили, что восемь человек доставили в больницу, осмотрели и отпустили.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что возле школы стоит пять автомобилей скорой помощи. Родители рассказали изданию, что дети отравились, но не уточняли, чем именно и насколько серьезно.

В июле 2021 года шестеро детей отравились пороховыми газами от фейерверков в санатории «Новая Истра». У пострадавших наблюдались удушье и панические атаки.

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Теги
отравление Школа Санкт-Петербург новости
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