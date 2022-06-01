Аукционный дом назвал дату торгов по нобелевской медали Муратова

Аукцион, на котором будет продана нобелевская медаль Дмитрия Муратова, пройдет в Нью-Йорке во Всемирный день беженцев. Вырученные деньги главный редактор «Новой газеты» пообещал направить на помощь детям, пострадавшим на Украине

Дмитрий Муратов (Фото: Stian Lysberg Solum / AP)

Лауреат Нобелевской премии мира 2021 года, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов продаст с аукциона свою нобелевскую медаль, сообщает американский торговый дом Heritage Auctions.

Все вырученные средства будут направлены на помощь детям и семьям беженцев с Украины, а также внутренне перемещенным лицам, пострадавшим после начала российской военной операции. Как говорится в сообщении Heritage Auctions, средства пойдут на поддержку гуманитарной помощи ЮНИСЕФ детям на Украине и в соседних странах.

Итоговые торги пройдут в Нью-Йорке, живой аукцион пройдет в Таймс-центре на Манхэттене во Всемирный день беженцев, 20 июня.

«Решение выставить медаль на аукцион поддержали 100% наших сотрудников», — сказал Муратов.

«Мы в редакции «Новой газеты» много думали об этом и поняли, что есть люди, у которых дела обстоят гораздо хуже, чем у нас. Это беженцы. Больные украинские дети. Им гораздо хуже, чем нам. Мы поняли, что для того, чтобы помочь, мы можем и действительно должны отдать то, что для нас самое ценное и важное. Мы решили выставить на аукцион нобелевскую медаль — знаменитую тяжелую золотую медаль. Деньги пойдут детям-беженцам. Где бы они ни находились — в европейских странах, на Украине или в России», — пояснил он.

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О присуждении премии мира Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе Нобелевский комитет сообщил 8 октября 2021 года. Нобелевская премия мира была присуждена им за «усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предпосылкой демократии и установления прочного мира». В комитете назвали Муратова и Рессу представителями журналистов, отстаивающих свободу СМИ в мире.

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В декабре 2021 года Муратов сообщил, что общая сумма премии, по его словам, составила около 40,2 млн руб. Он рассказал, что потратил полученные средства на благотворительность — деньги были распределены между организациями, которые выбирали голосованием среди «соучастников» — читателей, поддерживающих «Новую газету».

В итоге по 5 млн руб. было перечислено детскому хоспису «Дом с маяком», фондам «Подари жизнь», «Круг добра» и «Вера». Еще 10 млн руб. переданы в медицинский фонд работников СМИ, помогающий сотрудникам различных изданий в борьбе с тяжелыми заболеваниями.



Кроме того, часть средств пошла на создание фильма о положении прессы в России и на премирование некоторых сотрудников «Новой газеты». «Осталось немного в качестве заначки [для «Новой газеты»] — мало ли что случится», — добавил он тогда.

Дмитрий Муратов — один из основателей «Новой газеты», он является ее главным редактором с 1995 года. Издание известно расследованиями и материалами о нарушениях прав человека.

28 марта 2022 года, чуть более, чем через месяц после начала российской специальной военной операции на Украине, «Новая газета» объявила, что приостановила выпуск после второго предупреждения Роскомнадзора за отсутствие маркировки НКО-иноагента в материале.

Уехавшие за границу сотрудники газеты создали издание «Новая газета. Европа», доступ к сайту которой Роскомнадзор заблокировал 29 апреля 2022 года.