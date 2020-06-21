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Путин присвоил Героя Труда главврачу больницы в Коммунарке

Президент присвоил это звание пятерым врачам за вклад в борьбу с коронавирусом. Он также подписал указ о награждении медиков орденами Пирогова, медалями Луки Крымского и почетными грамотами
Денис Проценко
Денис Проценко (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Президент Владимир Путин наградил медицинских работников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.

Врачей наградили орденом Пирогова и медалью Луки Крымского, указ об учреждении этих госнаград президент подписал накануне.

Пятерым врачам, в том числе главврачу московской больницы в Коммунарке Денису Проценко, присвоены звания Героя Труда. Его также удостоены:

  • главврач петербургской городской Покровской больницы Марина Бахолдина;
  • главврач городской клинической больницы № 29 в Нижегородской области Юлия Гаревская;
  • врач Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области Ирина Коваль;
  • главврач московской ГКБ № 52 Марьяна Лысенко.

Как сообщается в указе, врачи отмечены за особые заслуги, самоотверженность и профессионализм в борьбе с эпидемией. Отдельным распоряжением Путин наградил медиков, внесших вклад в борьбу с COVID-19, почетными грамотами и благодарностью президента.

Награды получили десятки врачей, фельдшеров, медсестер, водителей скорой помощи, научных сотрудников, лаборантов и стажеров.

В соответствии с указом, орден Пирогова, названный в честь основоположника русской военно-полевой хирургии Николая Пирогова, получили сотрудники научного центра «Вектор» в Новосибирске, противочумного института «Микроб» в Саратовской области, а также работники медицинских организаций по всей стране.

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Медалей Луки Крымского, которая получила название в честь архиепископа Симферопольского и Крымского Луки, удостоены медсестры, фельдшеры, лаборанты, помощники врачей, водителей автомобилей скорой помощи и другие сотрудники. Ряд врачей награждены медалью Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

«Безусловно, таким наградам радуются. Это было очень неожиданно, я до конца не осознала. Я в Чите, мы по распоряжению правительства Москвы занимаемся лечебным процессом в Забайкальском крае, так что пока еще я не успела поговорить на эту тему с близкими», — рассказала РБК Главный врач ГКБ № 52 Марьяна Лысенко

Авторы: Наталия Анисимова, Алена Прохоренко
Теги: награда, коронавирус, Герой труда, Денис Проценко
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