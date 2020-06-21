Путин присвоил Героя Труда главврачу больницы в Коммунарке
Президент Владимир Путин наградил медицинских работников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
Врачей наградили орденом Пирогова и медалью Луки Крымского, указ об учреждении этих госнаград президент подписал накануне.
Пятерым врачам, в том числе главврачу московской больницы в Коммунарке Денису Проценко, присвоены звания Героя Труда. Его также удостоены:
- главврач петербургской городской Покровской больницы Марина Бахолдина;
- главврач городской клинической больницы № 29 в Нижегородской области Юлия Гаревская;
- врач Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области Ирина Коваль;
- главврач московской ГКБ № 52 Марьяна Лысенко.
Как сообщается в указе, врачи отмечены за особые заслуги, самоотверженность и профессионализм в борьбе с эпидемией. Отдельным распоряжением Путин наградил медиков, внесших вклад в борьбу с COVID-19, почетными грамотами и благодарностью президента.