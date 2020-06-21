Путин присвоил Героя Труда главврачу больницы в Коммунарке

Президент присвоил это звание пятерым врачам за вклад в борьбу с коронавирусом. Он также подписал указ о награждении медиков орденами Пирогова, медалями Луки Крымского и почетными грамотами

Денис Проценко (Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»)

Президент Владимир Путин наградил медицинских работников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.

Врачей наградили орденом Пирогова и медалью Луки Крымского, указ об учреждении этих госнаград президент подписал накануне.

Пятерым врачам, в том числе главврачу московской больницы в Коммунарке Денису Проценко, присвоены звания Героя Труда. Его также удостоены:

главврач петербургской городской Покровской больницы Марина Бахолдина;

главврач городской клинической больницы № 29 в Нижегородской области Юлия Гаревская;

врач Центра гигиены и эпидемиологии в Калининградской области Ирина Коваль;

главврач московской ГКБ № 52 Марьяна Лысенко.

Как сообщается в указе, врачи отмечены за особые заслуги, самоотверженность и профессионализм в борьбе с эпидемией. Отдельным распоряжением Путин наградил медиков, внесших вклад в борьбу с COVID-19, почетными грамотами и благодарностью президента.