Два человека погибли после взрыва в жилом доме в Киеве

По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь. Мэр украинской столицы заявил, что рассматривается версия и со взрывчаткой

В Киеве произошел взрыв в жилом доме, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь.

Взрыв произошел около 10:00 утра по местному времени (совпадает с московским) по адресу: ул. Григоренко, 41. Из-за него разрушились межэтажные перекрытия четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

Изначально МЧС сообщило, что в результате инцидента погиб как минимум один человек. Из дома эвакуировали 21 человека, троих извлекли из-под завалов. «Проводятся работы по дальнейшей эвакуации жителей дома», — сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Позднее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на месте нашли еще одного погибшего, передало агентство УНИАН. Кличко также сказал, что рассматривается версия со взрывчаткой.