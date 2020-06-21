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Два человека погибли после взрыва в жилом доме в Киеве

По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь. Мэр украинской столицы заявил, что рассматривается версия и со взрывчаткой

Фото: ДСНС України Фото: ДСНС України Фото: ДСНС України Фото: ДСНС України Фото: ДСНС України
Фото: ДСНС України

В Киеве произошел взрыв в жилом доме, сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. По предварительным данным, взорвалась газовоздушная смесь.

Взрыв произошел около 10:00 утра по местному времени (совпадает с московским) по адресу: ул. Григоренко, 41. Из-за него разрушились межэтажные перекрытия четвертого, пятого, шестого, седьмого и восьмого этажей.

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Изначально МЧС сообщило, что в результате инцидента погиб как минимум один человек. Из дома эвакуировали 21 человека, троих извлекли из-под завалов. «Проводятся работы по дальнейшей эвакуации жителей дома», — сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Позднее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на месте нашли еще одного погибшего, передало агентство УНИАН. Кличко также сказал, что рассматривается версия со взрывчаткой.

«Одна из версий — взрыв газа, вторая версия — это взрывчатка, но сейчас работают специалисты, и Служба безопасности Украины, и полиция. Материалы повезли сейчас на экспертизу. В ближайшие часы будет четкий ответ на вопрос, каковы причины взрыва», — сказал он.

На место происшествия прибыли около 57 спасателей и 15 единиц техники.

В начале июня взрыв произошел в девятиэтажном жилом доме на юге Москвы. Один человек погиб. По словам главы ГУ МЧС по Москве Сергея Желтова, погибший занимался изготовлением пиротехнических изделий.

Автор: Анастасия Курносова
Теги: Киев, взрыв
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