В Минске при взрыве газа в доме пострадали три человека

Три человека пострадали в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Минске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Белоруссии.

Сообщение поступило в 20:31 по местному времени (совпадает с московским) из северной части белорусской столицы. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что горит квартира на первом этаже. Перед этим в жилище взорвался бытовой газ.

В 20:47 пожар был ликвидирован. Из подъезда, в которой горела квартира, сотрудники МЧС эвакуировали пять человек, из соседнего подъезда — троих. Три человека получили ожоги, их доставили в больницу.

Ранее 4 июня в Подмосковной Ивантеевке в пятиэтажке взорвался бытовой газ, после чего загорелась квартира.