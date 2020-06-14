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В Минске при взрыве газа в доме пострадали три человека

Три человека пострадали в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Минске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Белоруссии.

Сообщение поступило в 20:31 по местному времени (совпадает с московским) из северной части белорусской столицы. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили, что горит квартира на первом этаже. Перед этим в жилище взорвался бытовой газ.

В 20:47 пожар был ликвидирован. Из подъезда, в которой горела квартира, сотрудники МЧС эвакуировали пять человек, из соседнего подъезда — троих. Три человека получили ожоги, их доставили в больницу.

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Ранее 4 июня в Подмосковной Ивантеевке в пятиэтажке взорвался бытовой газ, после чего загорелась квартира.

От хлопка газовоздушной смеси выбило окна и повредило межквартирные перегородки. Огонь успел распространиться на площади в 10 кв. м, после чего его потушили пожарные. В результате происшествия пострадала женщина, 30 человек были эвакуированы.

Теги: Минск, взрыв, Белоруссия
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