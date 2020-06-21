Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 июня

В Мурманской области смягчили ограничения, коронавирусом заразились члены предвыборного штаба Дональда Трампа — главные новости о пандемии в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 576 тыс. (7889 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 8002 человека (161 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 334 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <300 0 <500 0 <1000 0 <5000 0 от 5000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

В Москве умерли 32 человека, у которых ранее был выявлен коронавирус COVID-19. Таким образом, число умерших из-за коронавируса в столице достигло отметки в 3597 человек.

Тестирование на антитела к коронавирусу у главы Чечни Рамзана Кадырова показало, что он не болел COVID-19. «Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел», — написал он во «ВКонтакте».

В Мурманской области смягчили введенные из-за пандемии коронавируса ограничения. Больше не надо сидеть на самоизоляции 14 дней и сдавать тест на коронавирус по приезде в регион, написал губернатор Андрей Чибис.

Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Президент Владимир Путин предложил сохранить до конца лета федеральные и региональные надбавки для медиков, которые лечат пациентов, больных коронавирусом.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 8,5 млн человек, более 450 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных в мире достигло почти 8,8 млн, из них 464 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <100 0 <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 от 250 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено почти 2,2 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (1,03 млн), Россия — на третьем, Индия — на четвертом (410 тыс.), Великобритания — на пятом (более 304 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

Шесть членов предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа заразились коронавирусом COVID-19.

Трамп в ближайшее время озвучит решение администрации, которое касается возможной приостановки выдачи нескольких типов американских виз. «Множество людей сейчас ищут работу. Это число стремительно растет», — указал Трамп, отметив уровень безработицы в США на фоне пандемии коронавируса. В апреле, по данным Минтруда, он показал худший результат со времен Великой депрессии — 14,7%. В мае показатель уменьшился до 13,3%.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

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