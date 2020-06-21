Пандемия коронавируса , 21 июн, 09:42
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 21 июня
В Мурманской области смягчили ограничения, коронавирусом заразились члены предвыборного штаба Дональда Трампа — главные новости о пандемии в обзоре РБК
Коронавирус
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Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 576 тыс. (7889 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 8002 человека (161 за прошлые сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 334 тыс. человек.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- В Москве умерли 32 человека, у которых ранее был выявлен коронавирус COVID-19. Таким образом, число умерших из-за коронавируса в столице достигло отметки в 3597 человек.
- Тестирование на антитела к коронавирусу у главы Чечни Рамзана Кадырова показало, что он не болел COVID-19. «Мой тест не выявил антитела. Это означает, что коронавирусной инфекцией я не болел», — написал он во «ВКонтакте».
- В Мурманской области смягчили введенные из-за пандемии коронавируса ограничения. Больше не надо сидеть на самоизоляции 14 дней и сдавать тест на коронавирус по приезде в регион, написал губернатор Андрей Чибис.
Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- Президент Владимир Путин предложил сохранить до конца лета федеральные и региональные надбавки для медиков, которые лечат пациентов, больных коронавирусом.
Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 8,5 млн человек, более 450 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, число зараженных в мире достигло почти 8,8 млн, из них 464 тыс. скончались.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
Данные по миру i
- Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено почти 2,2 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (1,03 млн), Россия — на третьем, Индия — на четвертом (410 тыс.), Великобритания — на пятом (более 304 тыс.).
Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i
- Шесть членов предвыборного штаба американского президента Дональда Трампа заразились коронавирусом COVID-19.
- Трамп в ближайшее время озвучит решение администрации, которое касается возможной приостановки выдачи нескольких типов американских виз. «Множество людей сейчас ищут работу. Это число стремительно растет», — указал Трамп, отметив уровень безработицы в США на фоне пандемии коронавируса. В апреле, по данным Минтруда, он показал худший результат со времен Великой депрессии — 14,7%. В мае показатель уменьшился до 13,3%.
Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i
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