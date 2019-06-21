Минобороны объявило конкурс на утилизацию украинской подлодки

Министерство обороны объявило тендер на уничтожение нескольких кораблей, в том числе украинской подводной лодки «Запорожье». Российские военные захватили ее в 2014 году, но она оказалась непригодной для использования

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Министерство обороны России объявило тендер на утилизацию нескольких военных объектов, в том числе подводной лодки проекта 641. Заявка размещена на сайте госуслуг. Подробности о лодке в документации не уточняются, однако «Украинский милитарный портал» сообщает, что речь идет о подлодке «Запорожье», которая принадлежала ВМС Вооруженных сил Украины.

Контроль над украинской подводной лодкой «Запорожье» проекта 641 российские военные получили в 2014 году во время присоединения Крыма. Корабль базировался в Стрелецкой бухте около Севастополя. Через несколько дней после захвата, как рассказывал ТАСС источник в Черноморском флоте, подлодку пообещали вернуть Украине, так как она устарела по боевым характеристикам и была непригодна к эксплуатации. Однако в апреле 2014 года Россия приостановила передачу Украине всей военной техники.

В январе 2018 года президент России Владимир Путин заявил о готовности передать Украине военные корабли, самолеты и бронетехнику из Крыма, несмотря на то что, по его словам, они находятся «в плачевном состоянии».