МВД занялось созданием подразделения по контролю за наркополицейскими

О необходимости сделать это в четверг заявил Владимир Путин на прямой линии. Структуры появятся в центральном аппарате и в территориальных подразделениях

Владимир Колокольцев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Министерство внутренних дел проработает вопрос о создании в службе собственной безопасности подразделения по контролю за работой наркополицейских, сообщила РБК официальный представитель министерства Ирина Волк.

Новые подразделения будут созданы как в центральном аппарате, так и в территориальных подразделениях МВД, они займутся «выявлением и пресечением нарушений законности со стороны сотрудников служб по контролю за оборотом наркотиков», пояснила Волк.

Соответствующие поручения дал глава ведомства Владимир Колокольцев по итогам прямой линии с Владимиром Путиным. Президент накануне заявил, что «нужно наладить контроль за деятельностью полицейских, чтобы не подбрасывали наркотики, как было в случае с журналистом» Иваном Голуновым.

Во время прямой линии президент также ответил на вопрос о том, возможны ли изменения в статью Уголовного кодекса о приобретении, хранении и изготовлении наркотиков. Путин сказал, что не считает необходимым пересматривать эту статью.