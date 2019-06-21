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Золото $1 450 (+3,05%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
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Преследование Ивана Голунова ,  
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МВД занялось созданием подразделения по контролю за наркополицейскими
О необходимости сделать это в четверг заявил Владимир Путин на прямой линии. Структуры появятся в центральном аппарате и в территориальных подразделениях
Владимир Колокольцев (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Министерство внутренних дел проработает вопрос о создании в службе собственной безопасности подразделения по контролю за работой наркополицейских, сообщила РБК официальный представитель министерства Ирина Волк.

Новые подразделения будут созданы как в центральном аппарате, так и в территориальных подразделениях МВД, они займутся «выявлением и пресечением нарушений законности со стороны сотрудников служб по контролю за оборотом наркотиков», пояснила Волк.

Соответствующие поручения дал глава ведомства Владимир Колокольцев по итогам прямой линии с Владимиром Путиным. Президент накануне заявил, что «нужно наладить контроль за деятельностью полицейских, чтобы не подбрасывали наркотики, как было в случае с журналистом» Иваном Голуновым.

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«Прямая линия с Владимиром Путиным». Главное

Во время прямой линии президент также ответил на вопрос о том, возможны ли изменения в статью Уголовного кодекса о приобретении, хранении и изготовлении наркотиков. Путин сказал, что не считает необходимым пересматривать эту статью.

Одновременно с этим ГУ МВД по Москве сообщило о выявленных нарушениях при работе сотрудников УВД по Западному административному округу по уголовному делу, по которому был задержан Голунов. В чем заключаются эти нарушения, столичная полиция не уточнила. В сообщении говорится лишь, что материалы переданы в московскую прокуратуру.

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Дело Ивана Голунова: какие вопросы остались после освобождения журналиста

Голунов был задержан 6 июня в Москве по подозрению в попытке сбыта наркотиков. Журналист, расследовавший сферу похоронных услуг в Москве и ее возможные связи с силовиками, заявил, что запрещенные вещества ему подбросили. МВД обвинило Голунова в сбыте в крупном размере, но после общественного резонанса закрыло дело против журналиста.

Позднее президент Владимир Путин уволил главу столичного управления по контролю за оборотом наркотиков генерал-майора Юрия Девяткина, а также руководителя УВД по ЗАО Москвы генерал-майора Андрея Пучкова.

Авторы: Андрей Гатинский, Егор Губернаторов
Теги: ГУ МВД, наркополиция
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