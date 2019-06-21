«Коммерсантъ» сообщил о новой протечке в Тушинском тоннеле

Планировалось, что навигацию после январской аварии откроют в июне, однако из-за новой протечки в этот срок могут не уложиться, выяснила газета «Коммерсантъ»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Возобновление навигации по каналу имени Москвы на северо-западе столицы между шлюзами № 7 и № 8 отложено на неопределенный срок из-за новой протечки в Тушинском тоннеле, которую обнаружили 20 июня, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, воду из канала сбросили в аварийном порядке. Он уточнил, что когда шлюз отремонтируют и откроют неизвестно — в прошлый раз поиск пробоины занял три месяца. В Химкинском водохранилище, перед шлюзом, уже стояли суда, добавил источник.

В ФГБУ «Канал имени Москвы» заявили «Коммерсанту», что 20 июня проводили регламентные работы в Тушино и выявили повышенную фильтрацию на одном из участков. В организации сообщили, что устанавливают причины и работают над устранением последний, но не назвали сроков окончания работ.

Гендиректор АО «Порта Коломна» Владимир Алексеев заявил, что на подходе к шлюзу стояли 10 судов компании. Он добавил, что компания уже потеряла 150 млн руб. из-за того, что навигацию не запустили 25 апреля и каждые сутки теряет по 2,5-3 млн руб.