«Коммерсантъ» сообщил о новой протечке в Тушинском тоннеле

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,89 -0,90 EUR Бирж. 71,03 -0,55 Brent 64,18 +3,27% USD Нал. 64,00 62,13 EUR Нал. 72,16 70,56 USD ЦБ 63,39 -0,59 EUR ЦБ 71,55 -0,09 EUR/USD 1,1289 +0,0062 BTC/USD Бирж. 9 733,50 +176,30 IMOEX 2 780,20 +0,76% RTSI 1 391,21 +2,21% DJIA 26 753,17 +0,94% Nasdaq 8 051,34 +0,80%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Harley-Davidson $41 (+13,64%) прогноз Wells Fargo Securities к 08.04.20
Allergan $153 (+16,11%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
Доллар/Рубль ₽60,34 (-4,05%) прогноз Morgan Stanley к 20.06.20
Harley-Davidson $41 (+13,64%) прогноз Wells Fargo Securities к 08.04.20
Allergan $153 (+16,11%) прогноз Credit Suisse к 14.04.20
X5 Retail ₽2 575 (+24,16%) прогноз Атон к 11.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 63,39 (-0,59) Quote, 20 июн, 12:32
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 71,55 (-0,09) Quote, 20 июн, 12:32
Депутат Рады заявил о подготовке встречи Зеленского и Путина Политика, 05:41 Диетолог Алибасова раскрыла детали конфликта с продюсером Общество, 05:35 Лидеры ЕС не смогли выбрать нового главу Еврокомиссии Политика, 05:20 Минпромторг заключил специнвестконтракты с пятью автоконцернами Экономика, 04:52 «Коммерсантъ» сообщил о новой протечке в Тушинском тоннеле Общество, 04:16 Президент Грузии обвинила Москву в организации протестов в Тбилиси Политика, 04:16 Зеленский назвал «трэшем» украинские законы Политика, 03:36 Депутат Госдумы объяснил решение сесть в кресло спикера парламента Грузии Политика, 03:14 Пентагон опубликовал карту полета сбитого Ираном беспилотника США Политика, 03:11 СМИ сообщили о госпитализации медиамагната Руперта Мердока Общество, 02:36 Трамп усомнился в преднамеренности удара Ирана по беспилотнику США Политика, 02:07 Президент Грузии осудила призыв Саакашвили к неподчинению властям страны Политика, 01:52 Читай по ногам: как работает язык тела. Тест Партнерский материал, 01:21 Полиция Грузии применила водометы против демонстрантов в Тбилиси Политика, 01:10
Общество ,  
0 
«Коммерсантъ» сообщил о новой протечке в Тушинском тоннеле
Планировалось, что навигацию после январской аварии откроют в июне, однако из-за новой протечки в этот срок могут не уложиться, выяснила газета «Коммерсантъ»
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Возобновление навигации по каналу имени Москвы на северо-западе столицы между шлюзами № 7 и № 8 отложено на неопределенный срок из-за новой протечки в Тушинском тоннеле, которую обнаружили 20 июня, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, воду из канала сбросили в аварийном порядке. Он уточнил, что когда шлюз отремонтируют и откроют неизвестно — в прошлый раз поиск пробоины занял три месяца. В Химкинском водохранилище, перед шлюзом, уже стояли суда, добавил источник.

В ФГБУ «Канал имени Москвы» заявили «Коммерсанту», что 20 июня проводили регламентные работы в Тушино и выявили повышенную фильтрацию на одном из участков. В организации сообщили, что устанавливают причины и работают над устранением последний, но не назвали сроков окончания работ.

Общество
Глава Канала им. Москвы назвал причину затопления Тушинского тоннеля

Гендиректор АО «Порта Коломна» Владимир Алексеев заявил, что на подходе к шлюзу стояли 10 судов компании. Он добавил, что компания уже потеряла 150 млн руб. из-за того, что навигацию не запустили 25 апреля и каждые сутки теряет по 2,5-3 млн руб.

Убытки прогулочных компаний по сравнению с грузовыми «не глобальные», заявил президент Московской ассоциации судовладельцев пассажирского флота Кирилл Евдокимов. Суда их Химкинского водохранилища и Тверской области в Москву перегоняли через Рыбинское водохранилище, Волгу и Оку.

Фотогалерея 
Затопление Тушинского тоннеля в Москве. Фоторепортаж

Авария между шлюзами № 7 и № 8 канала имени Москвы произошла в январе, была нарушена целостность напорной дамбы, внутри данного участка дамбы проходят три автомобильных тоннеля Волоколамского шоссе, один из них (Тушинский тоннель) был подтоплен.

Проверка Ространснадзора выявила, что причиной аварии стали некачественные материалы и ошибки, которые допустили при проектировании третьего тоннеля во время расширения Волоколамского шоссе в 2003 году.

ФГБУ «Канал имени Москвы» сообщало, что навигацию планируется восстановить 25 апреля, однако позже сроки перенесли. В конце мая сообщалось, что восстановление канала подходит к концу, а аварийно-восстановительные работы завершаются в «рекордно короткие сроки».

Автор: Константин Нагаев
Теги: Канал имени Москвы
Материалы по теме
Поступление воды в Тушинский тоннель остановили
Общество
Глава Канала им. Москвы назвал причину затопления Тушинского тоннеля
Общество
Лужков отверг причастность к подтоплению Тушинского тоннеля в Москве
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter