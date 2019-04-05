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Глава Канала им. Москвы назвал причину затопления Тушинского тоннеля
Прорыв воды с грунтом на участке Канала им. Москвы над Тушинским автомобильным тоннелем стал следствием грубых ошибок проектирования и нарушения технологии строительных работ, установил Ространснадзор
Герман Елянюшкин (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Низкое качество строительных материалов и ошибки проектирования привели к провалу грунта в Тушинском тоннеле в январе 2019 года и его подтоплению, сообщил руководитель «Канала имени Москвы» Герман Елянюшкин, передает «РИА Новости».

По его словам, в причинах аварии очень тщательно разбирался Ространснадзор. «Было выявлено, что при проектировании и строительстве были допущены грубейшие ошибки», — сказал Елянюшкин, отметив, что проект заключения о причинах аварии был получен 2 апреля.

Среди таких ошибок — использование для засыпки строительного мусора вместо ​специальной песчаной смеси, которая помогает сдерживать поступающую воду. С нарушением технологии также был выполнен суглинистый замок из специальной пластичной глины. «Вместо глиняного замка мы получили какую-то кашу. Нарушена технология, и это фиксировано документами тех лет», — рассказал он.

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Затопление Тушинского тоннеля в Москве. Фоторепортаж

В сообщении об итогах проверки Канала им. Москвы, поступившем в РБК, указано, что проектировщиком выступало ОАО «Институт Гипростроймост». Из-за того, что организация не учла «факт высокой обводненности насыпных грунтов», они оказались переувлажненными.

«Большая часть воды (в том числе подземного происхождения) скапливалась в песчаных пазухах между стенками тоннеля и шпунтом, которые к тому же были плохо утрамбованы и стали магистральным путем для выхода влаги наружу», — говорится в сообщении. Кроме того, проектировщик не предусмотрел устройство для пропуска воды, профильтровавшейся через дно канала, и установку специальной контрольно-измерительной аппаратуры, которая должна была вести мониторинг обводненности.

Утром 10 января из-за провала грунта на участке канала между шлюзами №7 и №​8 Канала имени Москвы затопило Волоколамский транспортный тоннель (Тушинский тоннель).

«В результате размыва дамбы разрушился ее низовой откос, произошел провал грунта и как следствие нарушилась целостность напорной дамбы канала. В итоге из ее тела было вымыто около 3 тыс. куб. м грунта (это сопоставимо с объемом 200 самосвалов)», — говорится в сообщении об итогах проверки Канала им. Москвы, поступившем в РБК.

В результате происшествия никто не пострадал, однако дорожное движение на этом участке было несколько часов перекрыто — специальные службы ликвидировали течь и удаляли намытый грунт с автомобильной дороги. Поступившей из канала водой также затопило подземный пешеходный переход в районе улиц Водников и Свободы.

В 2003 году при расширении Волоколамского шоссе и строительстве автомобильного тоннеля проводились также строительные работы на канале, который сейчас проходит над шоссе. Нарушения при их выполнении ранее назывались в качестве предварительной причины происшествия. Тем не менее, по словам Елянюшкина, все конструкции ранее успешно проходили плановые проверки.

Из-за работ, призванных устранить нарушения, судоходство на участке Канала им. Москвы между шлюзами №7 и №8 планируется возобновить в июне 2019 года, рассказал руководитель канала. Навигация на водных путях Московского бассейна начнется 24 апреля.

Автор: Наталья Демченко
Теги: «Канал имени Москвы», тоннель, затопление
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