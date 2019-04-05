Глава Канала им. Москвы назвал причину затопления Тушинского тоннеля

Прорыв воды с грунтом на участке Канала им. Москвы над Тушинским автомобильным тоннелем стал следствием грубых ошибок проектирования и нарушения технологии строительных работ, установил Ространснадзор

Герман Елянюшкин (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Низкое качество строительных материалов и ошибки проектирования привели к провалу грунта в Тушинском тоннеле в январе 2019 года и его подтоплению, сообщил руководитель «Канала имени Москвы» Герман Елянюшкин, передает «РИА Новости».

По его словам, в причинах аварии очень тщательно разбирался Ространснадзор. «Было выявлено, что при проектировании и строительстве были допущены грубейшие ошибки», — сказал Елянюшкин, отметив, что проект заключения о причинах аварии был получен 2 апреля.

Среди таких ошибок — использование для засыпки строительного мусора вместо ​специальной песчаной смеси, которая помогает сдерживать поступающую воду. С нарушением технологии также был выполнен суглинистый замок из специальной пластичной глины. «Вместо глиняного замка мы получили какую-то кашу. Нарушена технология, и это фиксировано документами тех лет», — рассказал он.

В сообщении об итогах проверки Канала им. Москвы, поступившем в РБК, указано, что проектировщиком выступало ОАО «Институт Гипростроймост». Из-за того, что организация не учла «факт высокой обводненности насыпных грунтов», они оказались переувлажненными.