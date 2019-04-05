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Amazon $2 200 (+20,72%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Канал им. Москвы назвал сроки возобновления навигации после аварии

Навигация в Московском бассейне, несмотря на январскую аварию на Канале имени Москвы, начнется в срок, 24 апреля, говорится в сообщении пресс-службы канала, поступившем в РБК.

Однако судоходство на участке канала между шлюзами №7 и №8, который был в январе затронут аварией, будет возобновлено только в июне.

«Завершить восстановление поврежденного участка Канала имени Москвы планируется в июне 2019 года», — говорится в сообщении. «Чтобы не допустить простоя на этом участке внутренних водных путей, проект реализуется в кратчайшие сроки: строительно-монтажные работы будут идти в три смены», — заявили в руководстве ФГБУ «Канал имени Москвы».

Стоимость ремонтных работ, в которые входит усиление отдельных узлов и элементов, а также установка дополнительной контрольно-измерительной аппаратуры, оценивается ориентировочно в 200 млн руб.

Фотогалерея 
Затопление Тушинского тоннеля в Москве. Фоторепортаж

В январе 2019 года на участке между шлюзами №7 и №8 произошло разрушение целостности напорной дамбы Канала имени Москвы. Внутри этого участка дамбы пролегают три автомобильных тоннеля Волоколамского шоссе (Тушинский тоннель). Из-за прорыва дамбы один из автомобильных тоннелей был подтоплен — из тела дамбы на автомобильную дорогу с водой вынесло несколько тонн грунта. Автомобильное движение по шоссе пришлось остановить на несколько часов.

По итогам проверки, организованной Ространснадзором, было установлено, что причиной аварии стали ошибки, допущенные при проектировании третьего тоннеля, возведенного при расширении Волоколамского шоссе в 2003 году, а также использование некачественных строительных материалов. ​

Бизнес
«Коммерсантъ» узнал о проблемах с навигацией по Москве-реке

5 апреля «Коммерсантъ» сообщил о том, что из-за аварии пострадавший участок не будет открыт 24 апреля, в день открытия речной навигации.

Теги: «Канал имени Москвы», навигация, тоннель
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