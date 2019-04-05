Канал им. Москвы назвал сроки возобновления навигации после аварии

Навигация в Московском бассейне, несмотря на январскую аварию на Канале имени Москвы, начнется в срок, 24 апреля, говорится в сообщении пресс-службы канала, поступившем в РБК.

Однако судоходство на участке канала между шлюзами №7 и №8, который был в январе затронут аварией, будет возобновлено только в июне.

«Завершить восстановление поврежденного участка Канала имени Москвы планируется в июне 2019 года», — говорится в сообщении. «Чтобы не допустить простоя на этом участке внутренних водных путей, проект реализуется в кратчайшие сроки: строительно-монтажные работы будут идти в три смены», — заявили в руководстве ФГБУ «Канал имени Москвы».

Стоимость ремонтных работ, в которые входит усиление отдельных узлов и элементов, а также установка дополнительной контрольно-измерительной аппаратуры, оценивается ориентировочно в 200 млн руб.